Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 1° al 7 novembre su Canale 5 assisteremo a una vera e propria crisi matrimoniale, che vedrà protagonisti Finn e Steffy. Il medico affermerà di comprendere i motivi che hanno portato la moglie a uccidere Sheila, ma è davvero così? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Finn si allontana da Steffy?

Finn parla con Li e le dice di considerarla la sua vera madre, ma non può negare di provare per la donna che lo ha messo al mondo un legame profondo. Li prova a metterlo in guardia, ricordandole che Sheila ha più volte cercato di distruggere il suo matrimonio. Continuare a idealizzare la madre naturale potrebbe costare molto caro a Finn: il “prezzo” potrebbe essere il suo matrimonio con Steffy.

Ma neppure questo pericolo riesce a convincere il giovane medico a lasciarsi alle spalle i suoi sentimenti per la Carter, soprattutto dopo che quest’ultima è morta proprio per mano di Steffy.

Liam conforta Steffy nelle prossime puntate Beautiful

Neppure Steffy riesce a lasciarsi alle spalle quanto accaduto: l’idea di aver tolto la vita a una persona, seppur per legittima difesa, continua a tormentarla.

Liam la consola, ribadendo il fatto che non aveva altra scelta. Spencer mostra anche perplessità sul comportamento di Finn, che a suo modo di vedere dovrebbe stare vicino alla moglie in questo momento. Ma il medico appare sempre più distante e confuso, e i sentimenti che provava per la madre biologica rischiano di avere la meglio su quelli che prova per la moglie. Nonostante ciò, la figlia di Ridge difende il consorte, sostenendo che ha bisogno di tempo per elaborare il lutto.

Beautiful spoiler: Hope va da Steffy, lei la respinge

Anche Hope prova a dimostrare il suo appoggio a Steffy. Si reca a casa sua e la implora di non permettere che quanto accaduto possa rovinare il suo matrimonio con Finnegan. La Logan si dice sicura che anche lui stia soffrendo, forse molto più di quanto Steffy possa immaginare.

Per tutta risposta la Forrester le urla contro, invitandola a non intromettersi nel suo matrimonio.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

Nel frattempo Liam affronta Finn, e lo rimprovera per aver lasciato Steffy da sola in un momento cos delicato. Il medico cerca di giustificarsi dicendo di avere bisogno di tempo per elaborare la morte di Sheila, e proprio come ha fatto Steffy con Hope, anche Finn invita Liam a stare fuori dalle sue questioni familiari.

Luna intanto è devastata all’idea di aver tradito R.J. Quella notte passata con Zende ha lasciato nella giovane un profondo senso di colpa. Neppure il fatto che lo abbia fatto perché sotto effetto delle “mentine” di sua madre Poppy, e pensando che Zende fosse R.J., sembrano riuscire a darle tregua. Luna vuole confessare quanto accaduto al suo ragazzo, e Poppy cerca di dissuaderla.

Il turbamento di Luna non passa inosservato a R.J., che vedendola strana le propone di andare a casa sua per rilassarsi. Poppy intanto parla con Zende e lui ammette di provare attrazione per Luna. Il giovane ammette di essere felice per quanto accaduto, anche se non avrebbe voluto che accadesse per sbaglio. Zende non ha dubbi: se R.J. dovesse lasciare Luna, lui sarebbe felice di prendere il suo posto.