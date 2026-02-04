Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 7 al 13 febbraio? La soap americana più longeva della tv va in onda dal lunedì al sabato nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, e promette di regalarci una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Beautiful: Hope sostiene Deacon

La reazione di Brooke, Ridge e Steffy alla notizia che Deacon intende sposare Sheila è quella che ci saremmo tutti aspettati. Quando Hope comunica ai tre la decisione di suo padre, si mostrano tutti indignati.

Brooke chiede alla figlia se abbia provato a fargli cambiare idea, e lei ammette di avergli suggerito di prendersi un po’ di tempo prima di fare il grande passo. Ma davanti alla determinazione di Sharpe non ha voluto insistere, per non compromettere i suoi rapporti con lui, e si è detta pronta a sostenerlo.

Anche Steffy e Ridge appartengono alla schiera di persone che ritengono che Sheila non sia affatto cambiata, e ipotizzano che potrebbe addirittura nuocere a Deacon sul piano professionale.

Sheila tenta di convincere Finn a farle da testimone nelle prossime puntate Beautiful

Mentre Steffy appare determinata a tenere la donna comunque lontana dalla sua famiglia, la stessa Sheila è intenta a convincere Finn a partecipare alle sue nozze. La donna vorrebbe che il figlio biologico facesse da testimone a Deacon.

Per riuscire nel suo intento, Sheila gli ricorda di aver salvato la vita a molte persone, alcune delle quali particolarmente care al figlio, come la madre di Steffy e la piccola Kelly. Tutto questo però sembra non bastare a convincerlo pienamente del suo cambiamento, e mentre si avvicina il giorno delle nozze, la Carter teme che suo figlio non parteciperà.

Nozze con sorpresa per Sheila e Deacon: trame settimanali Beautiful

Il giorno del fatidico “sì” tra Sheila Carter e Deacon Sharpe arriva, e pochi intimi sono riuniti al Giardino (che per l’occasione rimane chiuso) anziché sulla spiaggia, come inizialmente previsto. La scelta sul cambio di location porta a una sorpresa che in pochi si sarebbero aspettati. Mentre Hope è presente alle nozze del padre per scelta, nonostante gli ammonimenti di Brooke, Finn si ritrova a partecipare alla cerimonia per puro caso.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5? Trame Beautiful

Il giovane medico è combattuto tra il desiderio di esserci e quello di rispettare la volontà di Steffy, ed è il destino a decidere per lui. Quando Liam arriva alla casa sulla scogliera con Beth, e la bambina inizia a giocare con Kelly, lo Spencer si lascia andare ad alcune considerazioni che infastidiscono Finn.

Quest’ultimo decide dcosì di uscire per andare aprendere delle pizze e – convinto che la cerimonia si svolga in spiaggia – si dirige verso Il Giardino. Una volta arrivato lì si trova nel bel mezzo delle nozze!

Sheila è visibilmente emozionata per la presenza del figlio, e anche Deacon e Hope insistono affinché resti lì. Dopo un breve momento di esitazione, il giovane accetta. Ad officiare le nozze è Tom, il senzatetto che aveva dato un contributo notevole nel ritrovamento di Sheila. Steffy intanto, a casa con i bambini, inizia a chiedersi perché suo marito ci metta così tanto.