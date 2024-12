Le anticipazioni settimanali Beautiful rivelano molti colpi di scena. Cosa accadrà nella soap americana che ruota intorno alle vicende dei Forrester, nelle puntate in onda dal 7 al 13 dicembre su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Beautiful, spoiler al 13 dicembre: Brooke affronta Thomas

Nel corso dei prossimi episodi Brooke e Ridge si confronteranno sul comportamento di Thomas, e su come questo abbia potuto portare alla crisi coniugale tra Liam e Hope. La Logan si renderà conto che sarà giunto il momento di affrontare Thomas, ma quando si recherà da lui resterà sconvolta nel vederlo in un momento di intimità insieme a Hope.

Beautiful, trame puntate settimana 7-13 dicembre

Mentre Wyatt cercherà di convincere suo fratello Liam a concedere una possibilità al suo matrimonio, sostenendo che l’unione con Hope potrebbe essere salvata nonostante quel bacio con Thomas, Brooke cercherà di spiegarsi come possa sua figlia lasciare andare alla deriva il suo matrimonio, senza lottare.

Contrariata dal suo comportamento, Brooke cercherà di spingere Hope a interrompere ogni rapporto con Thomas. La ragazza però lo difenderà, respingendo le accuse di sua madre quando quest’ultima sosterrà che il giovane Forrester si sia approfittato di lei.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap americana?

La discussione finirà per coinvolgere anche Steffy e Ridge, che analizzeranno insieme le conseguenze delle tensioni tra Liam e Hope che avranno finito per influenzare anche la percezione di Steffy sul proprio matrimonio. Steffy da parte sua si augurerà che Hope non distrugga gli enormi progressi fatti dal fratello fino a quel momento.

Finn nel frattempo si mostrerà sempre più protettivo nei confronti di Steffy, e non nasconderà il suo pensiero che Liam e Hope debbano risolvere da soli la loro crisi coniugale. Il giovane medico non potrà che augurarsi che lo Spencer non si rivolga ancora a Steffy dopo la fine del suo matrimonio. L’attrazione di Liam per Steffy non passerà inosservata, tanto da destare la preoccupazione di Finn. Ma anche Hope – nonostante la sua infedeltà – punterà il dito contro il marito e lo incolperà di aver sempre provato molto interesse per la giovane Forrester.

Curiosi di sapere come andrà a finire questa storyline? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.