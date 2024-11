Le anticipazioni settimanali Beautiful rivelano molti colpi di scena. Cosa accadrà nella soap americana che ruota intorno alle vicende dei Forrester, nelle puntate in onda dal 30 novembre al 6 dicembre su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Beautiful, trame puntate al 6 dicembre: Thomas protegge Hope

Il rientro a Los Angeles porta con sé gli strascichi di quella “pazzia italiana” che ha visto Hope e Thomas scambiarsi un bacio davanti al Colosseo. Nel tentativo di proteggere la donna, il figlio di Ridge – parlando con la sorella – prova a convincerla che l’iniziativa è partita da lui, ma Steffy non gli crede.

La giovane Forrester dice al fratello che sa benissimo che le cose sono andate diversamente, e che è stata Hope a fare la prima mossa. Gli rivela poi che è stato Liam a dirle come sono andate le cose.

Spoiler Beautiful, Liam vuole il divorzio

Lo Spencer nel frattempo parla con Wyatt – che è passato a salutarlo negli uffici della Spencer Publications – per sapere se è riuscito a perdonare la moglie. Liam però gli confessa di non riuscire a superare la delusione per ciò che Hope ha fatto alla loro famiglia.

Vederla baciare proprio colui che in passato ha tentato di distruggere la loro vita è stato per lui uno chic insuperabile. Liam non riesce più a fidarsi di Hope, e a scacciare il pensiero che lei possa di nuovo tradire la sua fiducia, e vuole il divorzio.

Beautiful, trame settimanali: cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Steffy ripensa al bacio di Liam e al fatto di avergli chiarito che lei è felicemente sposata. Mentre la Forrester torna con la memoria al momento in cui ha invitato il giovane Spencer a rispettare il suo matrimonio, Finn rientra a casa dall’ospedale e le chiede notizie di Thomas.

La figlia di Ridge gli risponde che il fratello è apparso sconvolto quando ha scoperto che sia lei che Liam erano al corrente del bacio che si è scambiato con Hope, e ha cercato di difenderla assumendosi la colpa di quanto accaduto.

Mentre Wyatt esorta il fratello a perdonare la moglie e a riconsiderare le sue idee sul divorzio, Hope parla con Thomas e gli confessa di amarlo e di voler stare con lui. La Logan gli dice anche che in realtà il loro matrimonio è già finito, visto che Liam ama Steffy e sogna di poter tornare con lei.