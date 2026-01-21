Prosegue l’appuntamento quotidiano su Canale 5 con Beautiful. La soap americana più longeva della tv va in onda dal lunedì al sabato nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, ed è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella settimana dal 24 al 30 gennaio. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Beautiful: Sheila ricompare e racconta cos’è successo

La ricomparsa di Sheila Carter scuote profondamente la famiglia Forrester, ma i colpi di scena non sono finiti. La rossa rivela infatti a un’incredula Steffy che la donna che aveva tentato di introdursi a casa sua (e che lei ha ucciso) era Sugar. Sheila prosegue raccontando alla nuora che la vittima era un’ex guardia carceraria e una sosia identica a lei, una somiglianza dovuta a un intervento di chirurgia plastica a cui la donna si era sottoposta anni prima.

Le intenzioni di Sugar erano quelle di colpire Steffy e fare in modo che Sheila venisse incolpata, e tutto questo solo per vendicarsi di alcuni torti che la Carter le aveva fatto anni prima.

Finn considera Sheila un’eroina nelle prossime puntate Beautiful

Il dottor Finnegan non solo è contento per la nuova opportunità che il destino gli ha concesso di riallacciare i rapporti con la madre biologica, ma è anche convinto che lei – intervenendo e affrontando Sugar per salvare Steffy e i ragazzi – si sia dimostrata un’eroina.

Ridge non condivide affatto la sua convinzione, e finisce per infuriarsi con il genero. Steffy, da parte sua, sente di essere ormai al limite della sopportazione, e mette Finn davanti a un ultimatum: o lei o Sheila!

Cos’altro accde nella soap americana di Canale 5? Trame Beautiful

In una storyline parallela Brooke affronta Zende, e lo rimprovera per essersi approfittato di Luna quando lei era sotto l’effetto delle “mentine” di sua madre. Zende prova a difendersi, ma la Logan non è disposta a perdonarlo e gli chiede di lasciare la Forester Creations.

Nel frattempo R.J. si riavvicina a Luna: i due sembrano intenzionati a lasciarsi alle spalle il passato e ripartire uniti. R.J. parla con sua madre e gli chiede di tenersi fuori da questa storia: vuole gestire la situazione da solo, e soprattutto impedire che possano trapelare voci sul rapporto tra Luna e suo cugino. La discussione tra il ragazzo e sua madre viene interrotta da Ridge, che arriva e chiede spiegazioni ottenendo però solo risposte vaghe.

Al Giardino intanto, Liam affronta Deacon e gli chiede come possa ancora difendere Sheila, pur sapendo che è una criminale. Sharpe però convinto che la donna sia profondamente cambiat e che meriti un’altra chance con Finn, Steffy e i ragazzi.