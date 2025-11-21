Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 22 al 28 novembre su Canale 5 assisteremo alla reazione dei protagonisti davanti al secondo rifiuto di Hope alla proposta di nozze di Thomas. Scopriamo insieme cosa accadrà con le trame settimanali complete della serie tv americana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Hope e Steffy si affrontano

La relazione tra Hope e Thomas continua a tenere banco alla Forrester, e porta la giovane Logan a scontrarsi di nuovo con Steffy. La figlia di Ridge accusa l’altra di essere egoista e manipolatrice, invitandola a riflettere sulle possibili conseguenze che uel rapporto sbilanciato potrebbero avere su suo fratello. A suo dire Hope non contraccambia il sentimento che Thomas prova nei suoi confronti, e non sarà mai disposta a impegnarsi davvero in quella relazione.

Hope – da parte sua – prova a ribattere affermando di amare Thomas, ma di non sentirsi ancora pronta a un nuovo matrimonio visto il fallimento della sua precedente esperienza con Liam.

La figlia di Brooke ribadisce che, per il momento, intende dare priorità solo ai figli e al lavoro, continuando la sua relazione con il Forrester e senza escludere che quest’ultima possa portare i due all’altare in futuro.

Liam preoccupato nelle prossime puntate Beautiful

Nel frattempo anche Liam discute con Carter di quella relazione. I due si trovano a Giardino, e il figlio di Bill esprime all’altro la sua preoccupazione legata al fatto che, un eventuale rifiuto di Hope, possa far sprofondare di nuovo Thomas nella sua vecchia ossessione.

Di fatto la Logan ha davvero respinto, per la seconda volta, la proposta di matrimonio di Thomas, e proprio questa sua decisione ha spinto Steffy ad accusarla di prendere in giro il fratello, e invitarla a smettere di giocare con i suoi sentimenti.

Beautiful spoiler: Thomas si sfoga con Ridge

Mentre tutti sembrano puntare il dito sul comportamento di Hope, Thomas è profondamente deluso dal suo comportamento. Il ragazzo, parlando con suo padre, si sfoga affermando che non si sarebbe mai aspettato un secondo rifiuto da parte di lei, soprattutto dopo la splendida serata trascorsa insieme.

Thomas non riesce a nascondere la sua delusione, ribadendo che anche la loro sintonia professionale avrebbe potuto trarre vantaggio e portare la “Hope for the future” verso nuovi successi.

Ridge invita il figlio a riflettere, e lui se ne torna a casa.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

Steffy non è affatto disposta a stare a guardare, mentre Hope distrugge psicologicamente suo fratello, e invita Thomas ad allontanarsi da Los Angeles con Douglas, per rifarsi una nuova vita lontano dalla figlia di Brooke. Parlando con lui, lo induce a riflettere sul fatto che Hope non lo ama abbastanza. Steffy paragona Hope a sua madre, affermando che il comportamento delle Logan sembra finire per ferire sempre gli uomini della sua famiglia.

Thomas a quel punto sembra vacillare: finirà per accettare la proposta di sua sorella e lasciare Los Angeles?