Cosa accadrà nella settimana dal 22 al 28 febbraio nella soap americana Beautiful? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodi settimanali assisteremo al ritorno di Steffy, che dopo un periodo di lontananza deciderà di riprendere la sua vita accanto a Finn. La Forrester prenderà i figli e lascerà la casa di nonno Eric, per tornare a vivere con il marito.

Beautiful, spoiler settimanali al 28 febbraio

Liam respinge le accuse di Finn, e pur ammettendo il suo amore per Steffy ribalta la situazione, accusandolo di aver perso il suo ruolo di guida nella vita della giovane Forrester e dei loro figli.

Spencer incalza Finn affinché si decida a troncare definitivamente i legami con Sheila, la cui pericolosità, nonostante il legame biologico, è stata ampiamente dimostrata. Liam ricorda a Finn che la Carter ha dapprima tentato di uccidere Steffy, e poi ha provato a separarli rapendo proprio lui. Nel frattempo Sheila parla con Deacon, e neppure lo Sharpe sembra convinto che sia una buona idea quella di cercare di riallacciare i rapporti con il giovane medico.

Beautiful, trame settimana dal 22 al 28 febbraio

Sheila Carter è però pronta a fare il possibile per recuperare quel rapporto, e ribadisce che abbracciando il figlio in tribunale ha sentito che anche lui sentiva quel legame di sangue, e questo le da la forza per lottare.

Deacon cerca di riportarla alla realtà, facendogli presente che per Finn esiste un altro rapporto ancora più forte: quello cle lo lega alla moglie Steffy. La Forrester non le permetterà mai di far parte della sua famiglia.

Steffy torna da Finn nelle prossime puntate Beautiful

Steffy ama Finn e non riesce a vivere lontana da lui. Per questo motivo la giovane decide di lasciare la casa di nonno Eric e tornare a vivere con il marito. La Forrester si ripresenta a Finn accompagnata dai figli, e lui non riesce a trattenere l’emozione.

Finnegan le confessa che le è mancata tantissimo, e promette di tenere la madre biologica lontana dalla sua famiglia.

La notizia del suo ritorno a casa arriva anche a Liam. Dopo essere stato informato da Ridge di quanto accaduto, lo Spencer esprime le sue perplessità. Liam è preoccupato per l’incolumità dell’ex moglie e dei suoi figli, ma anche affranto nel constatare che si è così spento il suo sogno di poter tornare indietro nel tempo e rimediare agli errori commessi.

Cos’altro accade nella soap Mediaset?

Nonostante le rassicurazioni di Finn, Sheila sembra rappresentare ancora una minaccia. La Carter infatti discute con Deacon e gli confessa di esser disposta a tutto pur di recuperare il rapporto con il figlio e poter stare accanto ai nipoti. Invano Sharpe cerca di dissuaderla: Sheila esce e si reca a casa del figlio, ignara del fatto che anche Steffy sia lì.

Sheila giunge proprio nel momento in cui Finn e Steffy si stanno dichiarando il loro amore, e mentre li osserva da dietro una portafinestra la Forrester la vede. Basta questo a rovinare l’atmosfera romantica: Steffy è terrorizzata!

Ripenserà alla sua decisione di tornare a vivere con Finn? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Beautiful.