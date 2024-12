Le anticipazioni settimanali Beautiful rivelano molti colpi di scena. Cosa accadrà nella soap americana che ruota intorno alle vicende dei Forrester, nelle puntate in onda dal 21 al 27 dicembre su Canale 5? Nonostante la soap a stelle e strisce salti due appuntamenti quotidiani (per Natale e Santo Stefano non andrà in onda) non mancheranno i colpi di scena. Riflettori puntati su Hope e Thomas, che trascorreranno una notte di passione mentre tutti pensano che la loro attrazione sia solo una cosa passeggera. Scopriamolo insieme.

Beautiful, trame al 27 dicembre: Hope si sveglia accanto a Thomas

Ridge, Katie e Carter discutono sugli ultimi sviluppi della trasferta italiana nella sede della Forrester Creations. I tre sono convinti che il bacio tra Hope e Thomas sia stato una cosa passeggera, dovuta all’euforia per il successo della sua linea. Se tutti credono che si sia trattato solo di un errore senza conseguenze e che Liam riuscirà a perdonare la moglie, dovranno presto ricredersi. Proprio mentre loro discutono in ufficio, Hope si sveglia accanto a Thomas.

La relazione tra la figlia di Brooke e il giovane Forrester ha preso una svolta passionale, e dopo una notte d’amore Hope rivela a Thomas di aver scoperto emozioni nuove grazie a lui.

La promessa di Hope a Thomas nelle prossime puntate Beautiful

La giovane Logan non nasconde il suo desiderio di continuare questa relazione, ma insiste con Thomas per mantenerla segreta. Quando i due si svegliano al mattino, si scambiano parole dolci.

Poi Hope va via, ma non prima di aver promesso a Thomas di voler continuare la loro relazione e avergli chiesto di vedersi segretamente.

Beautiful, spoiler al 27 dicembre: Steffy e Finn parlano di Sheila

Nei prossimi episodi della soap americana ci sarà spazio anche per un’altra situazione delicata. Con la scarcerazione di Sheila crescerà la preoccupazione di Steffy. La figlia di Ridge approfitterà di un raro momento di quiete, durante il sonno dei bambini, per affrontare l’argomento con il marito Finn.

Steffy non potrà fare a meno di far notare al compagno la difficile situazione che si sarà venuta a creare con la libertà della Carter, e analizzare con lui le dure prove che hanno già dovuto affrontare in passato. La loro conversazione finirà per toccare anche la crisi tra Liam e Hope.

Beautiful non in onda il 25 e 26 dicembre: pausa natalizia per la soap

Come anticipato la soap andrà in onda in forma ridotta nella settimana 21-27 dicembre. Nella giornata di Natale e in quella di Santo Stefano infatti, le vicende dei Forrester si prenderanno una vacanza.