Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 20 al 26 dicembre su Canale 5 assisteremo alla reazione di Steffy davanti alle affermazioni di Deacon, che continuerà a sostenere con forza che Sheila sia ancora viva. Spazio anche alle vicende di Luna e R.J.: la figlia di Poppy troverà il coraggio di confessare il suo tradimento involontario. Scopriamo insieme cosa accadrà con le trame settimanali complete della serie tv americana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Steffy ha fiducia in R.J.

Steffy non sembra condividere i timori della giovane Logan per il futuro della “Hope for the Future”. La figlia di Ridge è sicura che R.J. sia in grado di prendere il posto di Thomas, soprattutto dopo aver visto i suoi disegni. Per questo motivo sprona il fratello a cogliere l’opportunità di lavorare alla nuova linea, anche insieme a Luna e Zende.

Finn parla a Steffy del “dettaglio” di Sheila nelle prossime puntate Beautiful

Se in campo professionale la figlia di Ridge può stare tranquilla, in quello familiare un nuovo temporale sembra pronto ad abbattersi.

La storyline prende il via nel momento in cui Deacon – che dopo aver visto di sfuggita il cadavere di Sheila con tutte le dita dei piedi è convinto che la Carter sia ancora viva – riferisce a Finn i suoi sospetti. Quella che è stata cremata non è Sheila!!!

Finn in un primo momento prova a spiegare la visione di Deacon attribuendola al suo dolore per la scomparsa della compagna, ma davanti alla determinazione dell’uomo finisce per ipotizzare che la madre biologica non sia morta. Ne parla poi con Steffy, che respinge con forza questa ipotesi: lei stessa ha sparato alla Carter, e ha sentito la dichiarazione dei medici sulla sua morte.

Beautiful spoiler: Steffy va a parlare con Deacon

Proprio come aveva fatto il marito poco prima, anche Steffy attribuisce le affermazioni di Deacon al desiderio di “tenere in vita” la persona amata. In compagnia di Finn, si reca così a Il Giardino e, una volta arrivata lì, intima a Sharpe di smettere subito di diffondere bugie sul fatto che Sheila possa essere ancora viva.

Steffy chiede espressamente a Deacon di considerare chiuso questo capitolo, e di non parlare mai più di Sheila.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

La prospettiva di collaborare insieme, si fa sempre più concreta per Luna e R.J. Ma prima di instaurare anche un rapporto professionale, la figlia di Poppy avverte il desideri odi essere completamente sincera con lui.

Luna confessa a R.J. di averlo involontariamente tradito con Zende, spiegandogli che – sotto l’effetto delle “mentine” della madre – pensava di trascorrere quei momenti intimi con lui. La giovane prosegue affermando che Zende, secondo lei, non si era accorto del suo stato, ma R.J. fatica a credere che il ragazzo non abbia voluto approfittare della situazione, ed esce di casa furioso.