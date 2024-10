Cosa accadrà nei prossimi episodi di Beautiful? La soap americana – in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 – promette grandi colpi di scena nella settimana dal 2 all’8 novembre. Riflettori puntati sui preparativi per la trasferta in Italia, un soggiorno a Roma che potrebbe riservare molte sorprese.

Trame Beautiful all’8 novembre: R.J. sorprende Ridge “vorrei vedere i miei genitori di nuovo insieme”

Alla Forrester R.J. ed Eric scherzano con Ridge sull’imminente viaggio a Roma, al quale parteciperà anche Brooke. Quando R.J. e il padre rimangono soli, il ragazzo ammette che – nonostante abbia già espresso il desiderio di non essere coinvolto nelle trame sentimentali dei suoi genitori – non può fare a meno di sperare che lui e Brooke possano un giorno tornare insieme.

Ridge però spegne le sue speranze, dicendogli che difficilmente il suo sogno di vederli di nuovo uniti potrà mai avverarsi.

Beautiful, anticipazioni settimana 2-8 novembre: Taylor affronta Brooke

Nel frattempo la dottoressa Hayes irrompe alla Forrester e si presenta nell’ufficio di Brooke. Taylor si dice dispiaciuta per la fine della loro amicizia, ma non può fare a meno di “stuzzicare” la Logan sull’imminente trasferta italiana. La madre di Steffy e Thomas le dice che forse sarebbe opportuno che anche lei partecipasse, per poter assistere al successo del figlio come stilista.

Brooke scarta subito l’idea che Taylor possa far parte del gruppetto in partenza per Roma, e risponde alle sue provocazioni dicendo che forse – la magia della città eterna – riuscirà a convincere Ridge a tornare a credere nell’amore.

Ridge però – almeno per il momento – sembra voler mantenere una posizione neutrale, pur riconoscendo che Brooke è preziosa con il suo lavoro alla Forrester Creations. Più tardi la Logan discute con le sorelle Donna e Katie del comportamento di Taylor e della distanza emotiva che si è creata con Ridge.

Spoiler Beautiful: Hope continua a fantasticare su Thomas

Deacon è preoccupato nel vedere la figlia stanca e stressata, e le suggerisce di rilassarsi e lasciarsi andare ai suoi desideri ogni tanto. Sharpe – come tutti coloro che vivono accanto alla ragazza – non immagina che i suoi “desideri” abbiano come protagonista Thomas.

Hope continua a fantasticare sullo stilista, e deve affrontare Liam che vorrebbe che lei rinunciasse a quella trasferta. La ragazza prova a convincere il marito che il figlio di Ridge è solo un collega di lavoro, ma lui rifiuta di prendere parte al viaggio e lascia che Hope parta in lacrime.

La trasferta a Roma nei prossimi episodi Beautiful

Arriva il giorno della partenza per l’Italia e il gruppo composto da Ridge, Brooke, Steffy e Carter è già a bordo del jet. Mancano solo Hope e Thomas, che arrivano all’ultimo minuto. Brooke chiede a Hope se va tutto bene con Liam, e la giovane finge di avere tutto sotto controllo.

La delegazione della Forrester Creations parte diretta a Roma, mentre Thomas e Hope si scambiano uno sguardo carico di tutte quelle emozioni che il viaggio in Italia potrebbe risvegliare. L’aereo continua il suo volo verso la capitale italiana, e Steffy osserva attentamente Hope e Thomas con un atteggiamento vigile. la tensione tra le due donne è evidente. Carter invece si concentra sull’obiettivo dell’anteprima romana per sancire il lancio internazionale definitivo della “Hope for the Future” e cerca di sollevare il morale di tutto il gruppo.

A Los Angeles intanto Liam confida a Deacon i suoi timori, e lo Sharpe cerca di rassicurarlo ricordandogli quanto sua figlia sia legata al marito e alla famiglia. Nel frattempo R.J. ed Eric discutono negli uffici della Forrester sulla possibilità che il ragazzo inizi un percorso lavorativo come stilista nell’impresa familiare. Finn suggerisce ironicamente a Liam una sorpresa: perché non presentarsi all’evento romano, dimostrando così quanto tenga realmente alla moglie? R.J. lo incoraggia e Liam finisce per accettare.