Cosa ci riservano le prossime puntate di Beautiful? Le anticipazioni della settimana che va dal 19 al 25 ottobre rivelano grossi colpi di scena. Al centro dei riflettori ci sarà Ridge Forrester, che sorprenderà Brooke confessandole quanto le manchi.

Spoiler Beautiful al 25 ottobre: Ridge a Brooke “mi manchi”

Mentre Ridge e Brooke discutono del ritorno di R.J. a Los Angeles, il Forrester stupirà Brooke ammettendo improvvisamente di sentire molto la sua mancanza. Nel frattempo Carter e Katie discuteranno dell’imminente trasferta a Roma, e non nasconderanno che questa potrebbe essere l’occasione per un riavvicinamento tra Brooke e Ridge.

Brooke “tradita” da Taylor nelle prossime puntate Beautiful

L’amicizia tra Logan e Hayes sembrerà avere ormai le ore contate. Nei prossimi episodi Beautiful vedremo infatti Deacon tornare a farsi avanti con Brooke. Lo Sharpe tenterà in ogni modo di convincere l’ex a dare una nuova chance alla loro unione, e Brooke non faticherà a capire che dietro queste avances si nasconderà Taylor. La dottoressa Hayes avrà studiato un sistema per tornare ad avere “via libera” con Ridge?

Se questo sospetto sarà sufficiente a incrinare l’amicizia tra le due donne, il loro patto subirà un ulteriore contraccolpo quando Brooke avrà modo di ascoltare una conversazione tra Taylor e Ridge. La Logan sentirà chiaramente la dottoressa confessare all’ex i suoi sentimenti, e dirgli che sarebbe felice di andare a Roma con lui. Questo sarà decisamente troppo per Brooke!

Trame settimanali della soap americana

Hope sorprenderà R.J. in una situazione compromettente, e lo prenderà in giro. Poco dopo però la loro conversazione si farà più seria e il ragazzo le chiederà la verità sulla madre, dicendosi preoccupato per il suo ritorno.

Hope tuttavia lo rassicurerà, dicendogli che l’amicizia tra Brooke e Taylor si è rivelata un’ottima “terapia” per entrambe. Tuttavia R.J. non si mostrerà troppo convinto.

Beautiful, anticipazioni al 25 ottobre

Ridge si sentirà diviso tra Brooke e Taylor, e deciderà di parlare con Eric della sua situazione. Quando l’uomo rivelerà al padre che la dottoressa Hayes gli avrà manifestato i suoi sentimenti, entrambi mostreranno perplessità all’idea che Brooke non lo abbia ancora fatto.

Intanto quest’ultima deciderà di affrontare Taylor, accusandola di aver rotto il loro patto per poter stare con Ridge senza rimorsi.

Beautiful, cos’altro accade nella soap dei Forrester?

Hope – frustrata dal comportamento di Taylor – non esiterà ad affrontare l’argomento con Deacon. Steffy nel frattempo non abbasserà la guardia e continuerà ad osservare il comportamento di Thomas, che da parte sua rassicurerà la sorella dicendole che il suo impegno con Hope sarà solo professionale.

La vicinanza tra i due continuerà a creare tensioni anche nella famiglia di Hope, e Liam non potrà nascondere la sua preoccupazione. Hope finirà per sfogarsi sulle tensioni familiari con Thomas, evitando però di confessargli che da qualche tempo avrà delle fantasie segrete su di lui.