Cosa ci riserveranno gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 19 al 25 aprile? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo ad alcune mosse di Li Finnegan, che prima si troverà ad affrontare la nipote Luna e poi avrà un faccia a faccia con il figlio adottivo Finn.

Beautiful, trame settimanali al 25 aprile

Il confronto tra Luna e sua zia Li Finnegan, porterà la giovane a rimproverarla per averla tenuta fuori nella sua vita anche nei momenti più bui, come quello che ha visto il grave ferimento di Finn. La ragazza proseguirà dicendo alla zia che non ha alcuna intenzione di lasciare il suo posto alla Forrester Creations.

Dopo la discussione con Luna, Li si recherà in ospedale a trovare il figlio. Anche qui sarà accolta da un clima teso, dovuto all’incapacità di Finn di comprendere i motivi delle ostilità della madre adottiva nei confronti di Luna. Li cercherà di eludere le domande del medico spostando la conversazione su lui e Steffy. La donna chiederà al figlio adottivo se sta facendo il possibile per far rientrare la moglie e i figli dall’Europa, e lui si mostrerà ottimista affermando che la stessa Steffy – sebbene lontana – non le fa mancare la sua vicinanza con messaggi e telefonate. Quando Li se ne enadrà però, Finn non potrà fare a meno di rimuginare sulle tensioni tra lei e zia Poppy, legate a misteriosi eventi del passato.

Spoiler Beautiful dal 19 al 25 aprile: Thomas e Hope cedono alla passione

Thomas e Hope si lasceranno andare alla passione in ufficio. Brooke – rientrando dopo aver parlato con Deacon – troverà la porta chiusa a chiave e non tarderà ad accorgersi cosa starà accadendo. La Logan affronterà la figlia, ricordandole che Thomas è un ragazzo tutt’altro che affidabile, ma quest’ultima le risponderà dicendole che è ormai adulta e perfettamente in grado di prendere le sue decisioni.

Il dottor Colby visita Eric nelle prossime puntate Beautiful

Mentre Eric sarà impegnato con i preparativi per la sfilata inizierà a tossire sangue. Donna – allarmata dalla situazione – chiamerà il dottor Colby e scoprirà così che il Forrester senior le avrà tenuti nascosti questi gravi sintomi per molte settimane.

Nel frattempo Ridge si confronterà con Brooke riguardo alla sfida professionale instaurata con il padre, e manifesterà ancora una volta il suo malcontento. Ridge non riuscirà a capire il padre, che anziché farsi da parte e lasciare a lui la guida dell’azienda, preferirà instaurare con lui un “duello” per dimostrare di essere ancora qualcuno nel campo della moda.

Brooke cercherà di stemperare i toni, ricordando a Ridge che proprio grazie a Eric anche R.J. si sarà convinto a seguire la carriera di stilista.

Beautiful, anticipazioni settimana 19-25 aprile

R.J. e Luna saranno sempre più vicini. Complici le pressioni familiari, il loro legame si rafforzerà sempre di più. Donna intanto sarà disperata, perché il dottor Colby non riuscirà a formulare una diagnosi certa per i malori di Eric, mentre lui resterà intenzionato a completare la sua collezione.

Negli uffici della Forrester Hope e Brooke saranno in attesa dell’approvazione del bilancio per la linea “Hope for the Future”. Brooke approfitterà ancora una volta della sua vicinanza alla figlia per metterla in guardia su Thomas e su quel legame pericoloso che potrebbe avere risvolti imprevedibili. La loro discussione verrà interrotta dall’arrivo di Carter, e madre e figlia sposteranno in fretta la conversazione su un’altra relazione altrettanto pericolosa: quella tra Deacon e Sheila. L’avvocato non potrà nascondere la sua indignazione e la preoccupazione.

Cos’altro accadrà nella soap Mediaset?

Sheila intanto si preparerà ad affrontare il suo primo giorno di lavoro a “Il Giardino”. La Carter apparirà entusiasta per questa suo nuova vita, ma la sua serenità sarà di breve durata. Li si presenterà infatti al locale, e cercherà di destabilizzarla pubblicamente. Sheila sarà fin troppo abile nel non reagire alla provocazioni, consapevole del fatto che un semplice passo falso potrebbe far riaprire per lei le porte della prigione.

Ridge chiederà a Finn i motivi per cui non abbia ancora rivelato a Steffy la relazione tra Deacon e Sheila, e lui ribadirà di voler tenere la madre naturale fuori dalla loro vita.