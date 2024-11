Cosa ci attende nelle prossime puntate di Beautiful? La soap a stelle e strisce – in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 – promette grandi colpi di scena nella settimana dal 16 al 22 novembre. Riflettori puntati su Liam che – arrivato a Roma per fare una sorpresa a Hope – sorprende la moglie in compagnia di Thomas. Deluso e amareggiato il giovane Spencer cerca conforto in Steffy. Nel frattempo Ridge sembra essere ormai convinto che il suo destino sia a fianco di Brooke, e le chiede di essere per sempre la sua “Logan”.

Anticipazioni settimanali Beautiful al 22 novembre: Liam sconvolto cerca conforto in Steffy

Liam Spencer aveva in mente di fare una sorpresa alla moglie, presentandosi a Roma, ma gli avvenimenti rivelano che è stato lui a riceverla, e che non è certo delle più gradite. Liam ha visto al Colosseo sua moglie Hope baciare Thomas facendo lei il primo passo, e sconvolto è scappato via.

Sulla strada del ritorno si imbatte in Steffy e le racconta la scena alla quale ha appena assistito. La figlia di Ridge appare dispiaciuta, ma non certo sorpresa, perché da tempo sospettava che la Logan nutrisse dei sentimenti per il fratello. Mentre Steffy cerca di consolare Liam lui la bacia. Thomas e Hope continuano il loro tour nella città eterna, e si ripropongono di tenere nascosto quanto accaduto, ignari del fatto che Liam abbia assistito al loro bacio.

Beautiful, spoiler al 22 novembre: Ridge dichiara il suo amore a Brooke

Nel frattempo Ridge raggiunge Hope al giardino della villa dei Cavalieri di Malta e le confessa di aver visto lei attraverso il buco della serratura del portone sul colle Aventino. Questo può significare una cosa sola, ovvero che è lei la donna destinata a vivergli accanto per il resto della loro vita. Brooke è raggiante davanti a questa dichiarazione d’amore e i due si abbracciano felici. La “magia” della Città Eterna sembra aver avuto un effetto speciale sul Forrester e la Logan.

Andrea Bocelli canta per Ridge e Brooke nelle prossime puntate Beautiful

Roma si è rivelata sicuramente un successo sotto il profilo professionale per la famiglia Forrester. La sfilata della linea “Hope for the Future” a Piazza Navona è stata un successo. Anche dal punto di vista sentimentale la Capitale ha riservato una meravigliosa sorpresa a Brooke e Ridge, mentre ha “segnato” il destino di Liam e Hope.

A bordo del jet in attesa di ripartire per Los Angeles Carter, Thomas, Steffy e Hope parlano della riconciliazione tra Ridge e Brooke, e i due figli di Forrester dichiarano di non aver più alcuna intenzione di ostacolarli avendo imparato bene la lezione.

A malincuore Ridge invita Brooke a raggiungere in fretta l’aeroporto, ma lei ha ancora in serbo un’ultima sorpresa italiana per lui. Nella stanza iniziano a risuonare le note di “A te”. Con grande stupore Ridge scopre che – a cantarla dal vivo al pianoforte – è Andrea Bocelli in persona e che l’albergo dove hanno soggiornato è in realtà la villa romana di proprietà della famiglia Bocelli. Dopo un affettuoso saluto con il tenore italiano, la moglie Veronica e la figlia Virginia, per Brooke e Ridge arriva il momento di dire addio a Roma.

Beautiful, cos’altro accade nella soap americana?

Nel frattempo, Liam è già rientrato a Los Angeles con un volo di linea e confida a Wyatt – che lo raggiunge allo chalet – di aver visto Hope baciare Thomas. Wyatt non sa come consolare Liam, il quale ribadisce che il suo matrimonio è ormai finito per sempre: il tradimento di sua moglie con l’uomo che detesta più di tutti è per lui imperdonabile.

Intanto Hope – ignara del viaggio di Liam a Roma – si prepara a rientrare a Los Angeles. All’arrivo Steffy ritrova Finn e gli racconta quanto accaduto tra Hope e Thomas a Roma. La figlia di Ridge omette il bacio che Liam le ha dato sull’onda dell’emotività. Finn, che aveva incoraggiato Liam a fare una sorpresa a Hope, appare incredulo e amareggiato.