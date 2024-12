Le anticipazioni settimanali Beautiful rivelano molti colpi di scena. Cosa accadrà nella soap americana che ruota intorno alle vicende dei Forrester, nelle puntate in onda dal 14 al 20 dicembre su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Beautiful, spoiler al 20 dicembre: Hope e Liam, rottura definitiva

Chi aveva sperato che la crisi di coppia tra Liam e Hope fosse solo passeggera resterà deluso. I due infatti avranno un confronto, durante il quale la figlia di Brooke confesserà al marito di essersi sempre sentita una “comparsa” nella sua vita, e di essere stata costretta per anni a dividerlo con Steffy. Hope ha visto per molti anni la madre soffrire a causa della presenza di Taylor nella vita di Ridge e non vuole ripercorrere la sua stessa sofferenza.

La giovane Logan – decisa ormai a voltare pagina nella sua vita – fa notare a Liam che la sua attrazione per Thomas è dovuta al fatto che lei è inequivocabilmente l’unica donna che lui ama. Dopo aver messo davanti a Liam le carte per il divorzio, la giovane si toglie la fede. Anche lo Spencer si sfila l’anello dal dito, sancendo così la fine della loro unione.

Beautiful, trame puntate settimana 14-20 dicembre

Nel frattempo Brooke e Ridge – ignari di quanto sta accadendo a casa Spencer – si confrontano sulla crisi matrimoniale che ha coinvolto Liam e Hope. Forrester parla con Brooke e la ringrazia per essere andata a trovare Thomas e non averlo colpevolizzato per quanto accaduto con Hope.

Ridge considera il bacio a Roma un episodio di poco conto che potrà essere superato, ma Brooke non è dello stesso parere. Pur tacendo per il momento il fatto di aver sorpreso la figlia a letto con Thomas, non può fare a meno di pensare che la crisi sia ormai irrecuperabile.

Sheila rilasciata nelle prossime puntate Beautiful

La terribile rossa è rinchiusa in carcere e – a pochi giorni dal processo – riceve la visita di Mike. L’uomo cerca di incoraggiarla promettendole che le starà vicino, ma anche invitandola ad accettare il fatto che non potrà mai avere un posto nella vita di Finn e del nipotino Hayes.

Sheila però ha in mente un ultimo piano per riavvicinarsi al figlio e – con un sotterfugio – riesce a fare in modo che Finn vada a trovarla. Sfruttando il fatto che il figlio naturale è anche il suo medico curante, la Carter riesce a farsi raggiungere da lui. Tuttavia il ragazzo mantiene un tono professionale e distaccato, cosa che non preoccupa più di tanto Sheila. In fondo lei conosce bene le sue debolezze, e sa come far leva sulla sua sofferenza dovuta alla mancanza della madre naturale per gran parte della sua vita.

Beautiful, cos’altro accade nella soap americana?

Hope riceve la visita di Wyatt. Il fratello di Liam è sconvolto per l’epilogo della crisi matrimoniale tra la cognata e il fratello, e le chiede senza mezzi termini cosa le sia passato per la testa nel momento in cui ha baciato Thomas.

Lei ripete a Wyatt quanto ha già detto al marito: è stanca di essere sempre messa in secondo piano dalla presenza di Steffy.

Nel frattempo Liam e la figlia di Ridge si incontrano a “Il Giardino”. Quando Steffy viene a sapere che Hope ha fatto preparare i documenti del divorzio e che entrambi li hanno già firmati rimane sconvolta. Subito dopo Liam si scusa con lei, invitandola a considerare i baci che le ha dato un errore, e ribadendo che lui ha molto rispetto per il suo matrimonio con Finn. Lei – da parte sua – ribadisce che la sua unione è solida, e confessa a Liam che solo una cosa potrebbe intaccarla: un improbabile riavvicinamento di Finn a Sheila. Steffy è convinta che questa ipotesi sia altamente improbabile, ma non sa che proprio in quel momento, il medico abbraccia la madre e si confida con lei sul fatto che la stretta materna gli sia mancata tantissimo.

Quando arriva il giorno del processo, la condanna di Sheila sembra già scritta, ma il giudice a sorpresa la assolve sostenendo che non può accettare la sua confessione ottenuta in maniera illegale da Ridge e Bill. Nell’aula si accende un gran mormorio, mentre Sheila lascia il tribunale da donna libera e può riabbracciare suo figlio Finn.