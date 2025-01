Cosa ci attende nella settimana dall’11 al 17 gennaio nella soap americana Beautiful? L’appuntamento quotidiano con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodi settimanali assisteremo a una scena che non ci saremmo mai aspettati di vedere: Sheila Carter salverà la piccola Kelly dalle onde. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful, trame settimanali 11-17 gennaio 2025

Steffy discutendo con Liam difende strenuamente suo marito, convinta del profondo amore che li lega. Per lei, è impensabile che Finn possa nutrire ancora dei sentimenti per Sheila, dopo tutto ciò che ha fatto.

Con fermezza, la figlia di Ridge ribadisce la sua fiducia nel marito, sottolineando che l’amore che li unisce è inattaccabile, e dichiarandosi convinta che lui non potrà avere ancora un legame con una persona così pericolosa e crudele, anche se questa persona è la sua madre naturale.

Spoiler Beautiful, Kelly è in pericolo

Mentre Finn e Kelly si divertono spensierati sulla spiaggia, ignari di tutto, Sheila li osserva da lontano, nascosta tra gli ombrelloni. Convinta di aver finalmente riconquistato un posto nella loro vita, non si arrende e continua a tessere le sue trame.

A un certo punto il marito di Steffy deve allontanarsi per rispondere a una telefonata urgente all’ospedale, ma prima raccomanda alla bambina di non avvicinarsi alla riva. Kelly però non esita a raggiungere l’acqua, per riempire il suo secchiello, e proprio in quel momento un’onda la travolge.

Sheila è la prima ad accorgersi di quanto sta accadendo, e corre in aiuto della piccola salvandola prima che anneghi. Subito dopo accorre anche Finn, costernato.

Beautiful, trame al 17 gennaio: Liam attende il ritorno di Kelly

Liam, inquieto, attende il ritorno di Kelly a casa di Steffy. L’immagine di Finn che abbracciava Sheila in tribunale non lo abbandona e teme per la sicurezza di sua figlia, convinto che l’uomo non sia ancora del tutto libero dall’influenza della madre biologica, una pericolosa psicopatica.

Nel frattempo negli uffici della Forrester, Ridge e Brooke si sfogano con Carter sulla scioccante notizia della scarcerazione di Sheila. Furiosi e increduli, non riescono ad accettare che la donna sia nuovamente in libertà.

Ridge è furioso, ma Carter gli dice che la sorveglianza è stata aumentata e che non possono fare nient’altro.

Steffy furiosa nei prossimi episodi Beautiful

Mentre Liam è con Steffy e mostra grande preoccupazione all’idea che sua figlia si trovi con Finn, il giovane medico è intento a ringraziare la madre biologica per aver salvato la vita alla bambina. Finn decide anche di dire alla piccola chi è veramente la donna che l’ha strappata alle onde. Poco dopo Steffy invita Liam a recarsi in ufficio, promettendo che lo informerà non appena Kelly e Finn torneranno a casa.

Liam raggiunge Wyatt in ufficio, e discute con il fratello, che ipotizza che i suoi timori su Finn siano legate al fatto che la fine del matrimonio con Hope ha riacceso in lui speranze mai sopite nei confronti della giovane Forrester. Liam non nasconde il profondo affetto che prova per Steffy, ma sottolinea che la sua priorità assoluta è garantire la sicurezza di Kelly e della madre di sua figlia.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Nel frattempo Finn e Kelly tornano a casa, e la bambina racconta a Steffy di essere stata salvata dalla madre di Finn. Questo fa andare la figlia di Ridge su tutte le furie, poiché pensa che la presenza della donna sulla spiaggia possa significare solo che non ha nessuna intenzione di rinunciare a far parte della loro vita. Disgustata e fuori di sé, Steffy gli rinfaccia l’abbraccio che ha dato a Sheila nel corridoio del tribunale e grida al marito di non potersi più fidare di lui. La donna gli rivela che Liam le ha riferito l’accaduto e le ha mostrato il video girato in tribunale.

Intanto Sheila è con Deacon e gli racconta quanto accaduto. Lo Sharpe la definisce un’eroina e le dice che – secondo lui – Steffy dovrebbe deporre l’ascia di guerra e correre a ringraziarla dopo quanto accaduto.