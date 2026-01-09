Dopo il ritrovamento di Sheila, e la scoperta che non era lei la donna che aveva aggredito Steffy nella villa al mare e alla quale la figlia di Ridge aveva sparato per legittima difesa, nuovi colpi di scena attendono i fans di Beautiful. La serie tv americana è pronta a regalarci nuovi episodi mozzafiato nella settimana dal 10 al 16 gennaio. Curiosi di scoprire insieme a noi cosa accadrà?

Trame settimanali Beautiful: Steffy tormentata dall’ossessione di Deacon

Mentre Finn e Deacon – ancora increduli del fatto che Sheila sia viva – prestano alla Carter le prime cure, Steffy parla con Ridge e gli confessa la sua preoccupazione dovuta all’ossessione di Sharpe. Ignara di quanto sta realmente accadendo a casa di Sheila, la figlia di Ridge teme che Deacon – continuando a sostenere che la sua amata sia ancora viva – possa in qualche modo arrecare danno alla sua relazione con Finn.

Ridge continua a sostenere che il medico è perfettamente in grado di distinguere un’ossessione dovuta alla perdita della persona amata dalla realtà, ma al tempo stesso teme che le sue affermazioni possano in qualche modo alimentare le tensioni tra la figlia e il genero, mantenendo vivo l’incubo di Sheila nella loro vita.

Padre e figlia ignorano che quelle che la ragazza ha definito le “ossessioni di Deacon” siano in realtà convinzioni più che fondate. L’uomo aveva ragione a sostenere che la donna a cui Steffy aveva sparato per legittima difesa aveva in realtà dieci dita dei piedi e quindi non poteva essere Sheila. La testimonianza di quanto da tempo afferma Deacon, è ora sotto gli occhi suoi e di Finn!

Hope mette in guardia Finn nelle prossime puntate Beautiful

La verità su quanto accaduto tuttavia, non tarda a farsi strada. Ben presto anche Hope scopre che la donna a cui Steffy ha sparato è in realtà Sugar e non Sheila. Quando Deacon racconta alla figlia cosa è realmente successo, ovvero che Sugar ha tentato di vendicarsi di Sheila imprigionandola in un magazzino abbandonato e aggredendo Steffy per far ricadere su di lei la colpa – Hope è sconvolta.

Sharpe e Finn si dicono estremamente felici per quella seconda opportunità che la vita ha concesso loro con Sheila: Deacon ha ritrovato la donna che ama e il medico ha una nuova chance per recuperare il rapporto con la madre biologica. Hope però è di tutt’altro avviso, e se da un lato è preoccupata dal fatto che il genitore riprenda una relazione che lei ritiene estremamente pericolosa, dall’altro prova a mettere in guardia Finn sulla possibile reazione di Steffy. La moglie del medico ha infatti sempre visto la suocera come un grande pericolo per sé e per i suoi figli: come reagirà alla notizia che Sheila è ancora viva?

Se fino a quel momento ha pensato che l’ossessione di Deacon potesse riempire la testa del marito con idee assurde, adesso che quella convinzione si è rivelata fondata Steffy ha di nuovo di fronte un “pericolo” reale.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Mentre nella vita privata Steffy sta affrontando un periodo tutt’altro che sereno (ignara della nuova tempesta che si delinea all’orizzonte), in campo professionale le cose vanno decisamente meglio. La riunione alla Forrester Creations conferma che la nuova linea ideata da Hope sta andando alla grande, e che la giovane Logan e il suo team sono riusciti a portare avanti il progetto nonostante l’uscita di scena di Thomas come capostilista.

Mentre Finn tenta di rassicurare Hope, dicendole che spera di riuscire a dimostrare a Steffy che Sheila è davvero cambiata, quest’ultima riceve una proposta di nozze da Deacon.