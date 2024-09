Cosa accadrà in Beautiful nella settimana dal 7 al 13 settembre? Le anticipazioni sulla soap americana rivelano che Taylor eviterà di confidare a Thomas i suoi sentimenti sul ritorno di Ridge Jr, mentre Liam discuterà con Steffy sulla decisione di riammettere Thomas in azienda.

Anticipazioni Beautiful: Ridge Jr entrerà nell’azienda di famiglia?

Ridge Junior si congratulerà con Hope per il successo della sua linea di moda, e Ridge spingerà il figlio a unirsi all’azienda. Poco dopo anche Taylor e Thomas discuteranno sui possibili scenari che potrebbero scaturire dal ritorno di Ridge Jr, e la dottoressa Hayes condividerà con il figlio la preoccupazione riguardo alla possibilità di un ricongiungimento tra Ridge e Brooke. Taylor spingerà Thomas a recarsi a far visita al fratellastro.

Spoiler Beautiful al 13 settembre: Liam discute con Steffy

Liam affronterà Steffy e si mostrerà deluso per la decisione della figlia di Ridge di riaccogliere Thomas in azienda. Lo Spencer sarà preoccupato per la vicinanza tra Hope e il Forrester, ma Steffy lo rassicurerà e si dirà convinta di aver preso la migliore decisione per l’azienda. Liam a quel punto confiderà alla sua ex di temere che sia Hope ad essere attratta da Thomas. Lei ribadirà che suo fratello è cambiato.

Beautiful, trame al 13 settembre

Forrester si godrà la compagnia di entrambi i suoi figli, orgoglioso del loro legame familiare, mentre Ridge Jr. metterà in chiaro che non vuole drammi ma farà di tutto per proteggere la sua famiglia. Le famiglie “miste” di Ridge si riuniranno per un selfie, ma Liam non riuscirà a scacciare quella brutta sensazione su Hope e Thomas, ed esprimerà la sua frustrazione a Wyatt.

Beautiful, cos’altro accade?

Sheila elaborerà un piano per uscire di prigione, mentre Bill sarà intento a concentrarsi sugli affari della Spencer e a tentare di riconquistare Katie. Steffy rivelerà a Finn di voler incontrare Sheila, e il medico sarà preoccupato daanti alla sicurezza della moglie. La figlia di Ridge tuttavia non sarà disposta a rinunciare,e incontrerà la Carter nella sala visite del carcere.

Cosa accadrà a questo punto? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità che riguardano la soap americana.