Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 6 al 12 luglio 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante. Al centro dei riflettori ci sarà Hope, sempre più incapace di abituarsi all’assenza del piccolo Douglas. Steffy sarà preoccupata per lei, anche perché dovrà darle una brutta notizia e non saprà come fare.

Anticipazioni settimanali Beautiful: una brutta notizia per Hope

Sembra proprio che il periodo nero di Hope sia destinato a durare a lungo. La figlia di Brooke si tormenterà ancora nei prossimi episodi di Beautiful, perché Douglas non sarà più a casa con lei e Liam.

Nel frattempo Steffy sarà preoccupata per il suo stato d’animo, anche perché dovrà darle una notizia che inevitabilmente influirà sul morale della ragazza. I bilanci della “Hope For The Future” risulteranno in perdita, e quindi la linea dovrà essere sospesa.

Secondo la figlia di Ridge il problema principale sarà rappresentato dal fatto che non vi sia un capo stilista geniale che sappia colpire nel segno, e per questo motivo convocherà Thomas e Taylor. La giovane Forrester chiederà a Hope di permettere al fratello di tornare a lavorare con lei, come condizione per scongiurare la chiusura della linea. Hope parlerà con Thomas, incerta se accettare o meno di lavorare di nuovo con lui per salvare la sua linea. Il figlio di Ridge le prometterà per l’ennesima volta che non tradirà mai più la sua fiducia. Intanto Taylor proverà a convincere Brooke che Thomas non rappresenterà più una minaccia per sua figlia.

Anticipazioni Beautiful, Finn combattuto

Finn sarà in lizza per diventare primario in ospedale. Il giovane medico però temerà che questo nuovo incarico possa finire per tenerlo più lontano da casa e dalla sua famiglia, e confiderà a Li le sue pene.

Eric e Steffy festeggeranno i 10 anni di servizio nell’azienda di Carter.

Spoiler Beautiful: Sheila bacia Deacon

Liam si recherà a trovare Bill, e quando i due resteranno soli tenterà di convincerlo a lasciare Sheila. Il padre però sarà irremovibile. Tuttavia lo Spencer ammetterà con il figlio che – qualora dovesse scoprire che Sheila lo tradisce con qualcun altro – gliela farebbe pagare molto cara.

Nel frattempo Sheila andrà a casa di Deacon, e gli confesserà che vivere con Bill è molto pesante. I due si baceranno appassionatamente. Subito dopo però la Carter realizzerà che – tradendo Bill – non solo rischierà di tornare in prigione, ma metterà in pericolo anche l’incolumità di Deacon.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.