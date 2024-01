Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 6 al 12 gennaio 2024 ci rivelano che Ridge Forrester inizierà ad avere dei ripensamenti sulle scelte fatte in passato che hanno influenzato i suoi figli. Deciderà di tornare sui suoi passi? Scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Brooke affronta Thomas

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 6 al 12 gennaio – vedremo Brooke avvicinarsi a Thomas per cercare di indurlo a far tornare Douglas con Hope. Il discorso si sposta poi sulla situazione di Ridge, Taylor e della stessa Brooke, ed entrambi affermano che l’altro dovrebbe smettere di interferire nei loro affari.

La Logan tira in ballo il passato di Thomas e il Forrester junior chiarisce che Ridge e Taylor si stanno ricongiungendo, aggiungendo anche che Brooke non potrà farci nulla.

Nel frattempo Ridge scopre che sua figlia Steffy ha intercettato la chiamata della Logan e la invita a non farlo mai più. L’uomo si commuove con Taylor e Steffy e rivela alcune cose di cui si è pentito, riflettendo sulle scelte sbagliate che hanno influenzato i suoi figli, soprattutto quando erano più piccoli.

Anticipazioni Beautiful, Brooke minacciata da Thomas

Brooke e Thomas litigano furiosamente mentre il giovane è intento a tagliare una mela con un grosso coltello. Thomas minaccia Brooke di non interferire mai più con la sua famiglia, allarmando Brooke che inizia a temere per la sicurezza sua e di tutti gli altri.

Taylor intanto sembra non avere dubbi sul fatto che Brooke tornerà a tradire di nuovo la fiducia di Ridge. Si dice speranzosa che l’ex marito apra gli occhi su un futuro con lei.

Più tardi Thomas racconta della visita di Brooke a Taylor e le descrive la paura che ha potuto leggere nei suoi occhi quando lo ha visto con il coltello in mano.

Beautiful, trame al 12 gennaio 2024: Brooke preoccupata dal comportamento di Thomas

Brooke dice a Ridge che – dopo aver visitato Thomas – non ritiene che Douglas sia al sicuro sotto la sua custodia, accennando anche al fatto che non esiterebbe a chiamare i servizi sociali se fosse necessario.

Quando il Forrester torna a casa affronta il figlio e i due discutono della precedente discussione tra Thomas e Brooke. Il ragazzo va su tutte le furie quando Ridge gli riferisce che Brooke ha minacciato di chiamare i servizi sociali. Thomas si lamenta del fatto che Brooke non lo rispetti e si offre di mettere via il coltello.

Nel frattempo Hope è sollevata dal fatto che Douglas non sembrava affatto ansioso mentre suo padre teneva il coltello.

Beautiful, spoiler al 12 gennaio: cos’altro accade?

Nikki Newman arriva alla Forrester Creation per ritirare un vestito per il rinnovo dei voti di Summer. Eric, Hope e Steffy guardano Nikki mentre ammira il vestito. La figlia di Ridge si scusa per l’assenza del padre, e Nikky le chiede se si sono ripresi dalla tragedia con Sheila.

La Carter nel frattempo fa preoccupare seriamente Deacon, angosciato dall’idea di finire in prigione per averle dato ospitalità. L’ossessione di Sheila di potersi riunire con Finn e Hayes potrebbe mettere entrambi nei guai, e Deacon cerca invano di far desistere la perfida rossa dai suoi propositi.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.