Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 6 al 12 aprile 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante, e subito dopo la decisione di Ridge di annullare il matrimonio con Taylor e lasciare per un po’ la città, sarà Finn a fare una scoperta clamorosa. Sheila non è morta. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Sheila è viva

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 6 al 12 aprile – assisteremo a una nuova sconcertante rivelazione. Tutto avrà inizio quando il dottor Finnegan analizzerà il dito ricevuto dal detective Sanchez.

Il giovane medico scoprirà che è stato tagliato di netto, e non potrà credere che sia stato opera di un orso. Finn si renderà così conto che sua madre è in realtà viva, e che è riuscita a ingannare tutti con quella messinscena che le ha consentito di sfuggire alla polizia.

Steffy raggiungerà il marito in ospedale, e sarà sconvolta quando apprenderà la sua scoperta. Insieme si recheranno da Deacon ad avvertirlo che Sheila Carter è ancora viva e lui fingerà di essere sorpreso. Ignari della complicità che da tempo lega lo Sharpe e Sheila, gli chiederanno aiuto per trovare la donna e poterla finalmente consegnare alla polizia.

Anticipazioni Beautiful, Ridge lascia Los Angeles

Ridge sentirà di aver bisogno di un po’ di tempo per schiarirsi le idee dopo aver coperto l’inganno di Thomas e l’annullamento del suo matrimonio con Taylor. Brooke e Hope non potranno far altro che riconoscere l’onestà di Steffy che – non appena scoperto cosa aveva combinato suo fratello – non ha esitato un momento a fermare il matrimonio dei suoi genitori.

Dopo la partenza di Ridge, Thomas dovrà affrontare la sua matrigna, e lo farà senza mostrare alcun segno di rimorso per averla ingannata. Apparirà invece amareggiato quando arriverà il momento di parlare con Hope. La figlia della Logan si mostrerà profondamente delusa dal suo inganno e si rifiuterà di perdonarlo.

Beautiful trame al 12 aprile 2024, cos’altro accade?

Poco dopo aver appreso che Sheila è ancora viva, Steffy si scontrerà con lei al Giardino. La Carter avrà il volto camuffato, tanto che la figlia di Ridge non si renderà immediatamente conto di chi avrà davanti.

Solo dopo che la perfida rossa se ne sarà andata, Steffy realizzerà che era proprio la suocera e andrà nel panico. Finn chiamerà la polizia, mentre Deacon rimprovererà ancora una volta la sua complice per aver rischiato così tanto.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.