Cosa accadrà in Beautiful nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre? Le anticipazioni sulla soap americana rivelano che la dottoressa Hayes accetterà di accompagnare Bill in carcere. I due andranno a fare visita a Sheila, che dopo il successo del piano di Rdge e Spencer sarà finita dietro le sbarre.

Anticipazioni Beautiful: Hope parla con Deacon dell’arresto di Sheila

Hope va a “Il Giardino” a trovare Deacon e si dichiara molto orgogliosa di lui per il contributo che ha dato alla cattura di Sheila. Sharpe però è in imbarazzo, perché la figlia ignora che tipo di relazione abbia avuto lui con Sheila. Deacon cerca di minimizzare il suo ruolo, pur mostrando una sorta di pietà per la donna che trascorrerà i suoi giorni dietro le sbarre e che ha rischiato di morire per un arresto cardiaco.

Deacon sostiene di aver partecipato soltanto in modo marginale alla cattura di Sheila e ribadisce che il merito per la cattura della Carter va a Bill e Ridge. Poi cerca di deviare il discorso sulla situazione tra Hope e Liam da quando Thomas è tornato a lavorare con lei e le raccomanda di non trascurare il marito e la famiglia per il lavoro.

Spoiler Beautiful al 6 settembre: Bill accompagna Taylor da Sheila

Anche alla Forrester tutti parlano dell’arresto di Sheila. Carter, Taylor e Katie discutono della sua cattura quando sopraggiunge Bill. Il magnate si offre di accompagnare Taylor a far visita a Sheila in prigione, per darle modo di avere un confronto con la donna che ha fatto così tanto male a lei e alla sua famiglia. La dottoressa Hayes si mostra perplessa, ma finisce per cedere e lei e Bill lasciano insieme l’ufficio.

Bill ha già avuto modo di rinfacciare a Sheila tutto il male che lei ha fatto, ora tocca a Taylor ricordare alla rossa le immense sofferenze che ha causato alla sua famiglia. Taylor affronta Sheila con determinazione, mentre lei resta impassibile.

La dottoressa Hayes può finalmente prendere la sua rivincita, e ribadisce a Sheila che nessuno potrà mai tirarla fuori dal carcere, e che non potrà più nuocere a nessuno. Lei si difende e promette che non si arrenderà mai al destino a cui credono di averla condannata.

Beautiful, trame al 6 settembre

Quando Carter rimane solo con Katie, le chiede cosa provi per l’ex-marito, ora che è venuto alla luce il suo ruolo per assicurare Sheila alla giustizia. L’uomo insiste per sapere dalla Logan quali sentimenti nutra verso l’ex-marito e le ricorda che – nonostante si sia comportato da eroe nella vicenda di Sheila – non deve mai dimenticare le ragioni per le quali non è l’uomo che fa per lei.

Proprio in quel momento Bill fa il suo ingresso, e – dopo aver professato il suo amore a Katie – le chiede di tornare a essere la sua compagna.

Finn fa un regalo speciale a Steffy, facendo installare delle campane vere nella torretta della loro casa, come quelle che suonavano nel momento esatto in cui hanno potuto riabbracciarsi.

Beautiful, cos’altro accade?

Brooke e Hope parlano di Deacon e del suo grande cambiamento, non solo in campo professionale ma anche interiore. Le due ricordano che Sharpe non solo gestisce con grande successo “Il Giardino” ma ha anche contribuito nella cattura di Sheila. Madre e figlia non possono certo immaginare che – proprio in quel preciso momento – Deacon si trova in carcere a far visita alla perfida rossa.

Sharpe si dice dispiaciuto con lei per averla dovuta tradire, ma cerca di spiegarle che il suo comportamento è scaturito dal solo desiderio di salvaguardare sua figlia Hope. Poi le dichiara il suo amore, ricordando tutti i bei momenti vissuti insieme, e Sheila gli augura il meglio facendo intendere di continuare ad amarlo.

Cosa accadrà a questo punto? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità che riguardano la soap americana.