Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 30 settembre al 6 ottobre 2023 ci svelano che ci attendono momenti emozionanti. Bill e Li riusciranno infatti a trovare il luogo dove Sheila tiene segregato Finn e riusciranno a liberarlo. Intanto però Ridge e Taylor saranno in ansia per Steffy. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful: Finn giura vendetta a Sheila

Non mancheranno i colpi di scena nelle nuove puntate inedite Beautiful. Negli episodi in onda dal 30 settembre al 6 ottobre su Canale 5 vedremo Sheila tentare di far credere a suo figlio di essersi dovuta sbarazzare di Li perché era stata smascherata. Questo porterà il giovane medico a giurare vendetta alla madre naturale, accusandola di avergli rovinato la vita.

Finn respingerà ogni tentativo della madre biologica di instaurare un rapporto affettivo con lui, e cercherà il modo per potersi allontanare il più possibile da lei.

Beautiful, anticipazioni settimanali al 6 ottobre

La possibilità di lasciare il luogo in cui viene tenuto segregato si presenta quando Bill troverà Li in un vicolo all’uscita di un locale sul molo. Inizialmente lo Spencer sarà all’oscuro dell’identità della donna, perché non avrà mai avuto modo di incontrare di persona la madre adottiva di Finn. Deciso ad aiutarla la porterà a casa e chiamerà un medico per visitarla.

Grande sarà la sorpresa quando Liam riconoscerà – nella donna – la madre adottiva di Finn. Non solo scopriremo che la madre adottiva di Finn non è morta, ma grazie a lei Bill e Liam sapranno che Finn è vivo, ed è tenuto prigioniero da Sheila.

Il marito di Steffy cercherà di prendere con le buone la madre, ma poi rimarrà sconvolto quando Li e Bill entreranno nella stanza. Scoprirà così che la sua madre adottiva non è morta, come gli aveva fatto credere Sheila.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade?

Steffy sarà a Monaco, e ignorerà che il marito è ancora vivo. La sua decisione di volare oltreoceano per superare il lutto desterà molta preoccupazione in Ridge e Taylor, che temeranno per la sua incolumità finché Sheila resterà libera.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.