Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 30 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 ci rivelano che Thomas insiste con il padre Ridge affinché quest’ultimo lasci definitivamente Brooke e torni con Taylor. La Logan cerca di riconquistare il marito con una serata romantica, ma i suoi progetti vengono delusi dal Forrester. Scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Thomas insiste con Ridge

Quali eventi segneranno gli ultimi giorni 2023 e i primi del 2024 in Beautiful? Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 30 dicembre al 5 gennaio – vedremo Ridge, Thomas, Paris e Zende intenti ad ammirare la nuova collezione e a fare i complimenti al Forrester Dominguez.

Più tardi lui e Paris si allontanano, e Thomas ne approfitta per tornare a insistere con suo padre e convincerlo a lasciare Brooke e tornare con la ex Taylor. Ridge chiede al figlio di smetterla di interferire nella sua vita sentimentale, ma poi reagisce in modo strano quando Thomas afferma che il suo amore per Taylor è diverso da quello per Brooke.

Anticipazioni Beautiful, Brooke organizza una serata romantica

La Logan non intende restare con le mani in mano mentre Steffy e Thomas tramano per allontanare Ridge da lei, e – con l’aiuto di Hope – organizza una serata romantica per riconquistare il marito. Nel frattempo i figli del Forrester elaborano un piano per fare in modo che Ridge raggiunga la sua famiglia.

Ignaro del fatto che la moglie sta organizzando una serata a sorpresa il Forrester finisce a casa di Steffy, dove la famiglia si diverte a stare in compagnia. Il piano di Steffy e Thomas sembra procedere nel migliore dei modi, e i due ragazzi – incoraggiati dal successo iniziale – esortano Taylor e Ridge ad ammettere i loro sentimenti reciproci.

Ridge e Taylor discutono del loro amore ma anche delle complicazioni che ne derivano, e Steffy li esorta a superare insieme le difficoltà.

Beautiful, trame al 5 gennaio 2024: Brooke “gelata” dalle parole della figliastra

A casa Logan intanto Liam confessa a Brooke i timori per la riuscita della serata romantica: Ridge ha assistito all’abbraccio tra la Logan e Bill, potrà perdonare la moglie? Lei si dice convinta che quella serata possa riaccendere la passione tra loro, ma intanto il tempo passa e il Forrester non arriva. Preoccupata Brooke lo chiama, e la sua telefonata viene intercettata da Steffy che non accetta di passargli il padre.

Ridge è con Taylor e sono felici: con queste parole la figlia del Forrester “gela” Brooke.

Beautiful, spoiler al 5 gennaio: cos’altro accade?

Brooke affronta Taylor e quest’ultima è sconcertata quando scopre che Steffy non ha permesso alla Logan di parlare al telefono con Ridge. Anche Steffy e Hope discutono, e la figlia di Ridge le dice chiaramente che è ora che Ridge torni alla sua “vera” famiglia.

Poco dopo la figlia di Brooke ha modo di parlare con Thomas e gli chiede se era al corrente di cosa ha fatto sua sorella. Alla sua risposta, Hope rimane molto ferita del coinvolgimento di Thomas nella faccenda. I due ragazzi non sono d’accordo sulla situazione attuale, ma all’improvviso fanno pace, e trovano un modo per non litigare più.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.