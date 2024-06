Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 29 giugno al 5 luglio 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante. Al centro dei riflettori ci sarà ancora lei, Sheila. La perfida rossa non si farà scrupoli nel mentire a Bill Spencer, e mentre l’imprenditore cercherà in ogni modo di aiutarla a ricongiungersi con il figlio e il nipote, la Carter pensa a Deacon.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Deacon si confida con Hope

Un dialogo tra padre e figlia lascerà senza parole i fans della soap americana. Nelle prossime puntate Beautiful Deacon sarà immerso nei suoi pensieri e deciderà di mandare a Sheila un messaggio per ricordarle quanto siano state dure le sue parole. Subito dopo arriverà a Il Giardino Hope, e l’uomo sarà distratto dai suoi pensieri.

La figlia dello Sharpe gli chiederà se è al corrente dell’appuntamento tra Brooke e Hollis, e lui le risponderà che la stessa Brooke gli ha confessato di non sentirsi ancora pronta a uscire con un uomo. La figlia dell’uomo non perderà l’occasione per indagare sui sentimenti del padre, e lo sorprenderà chiedendogli se pensa di avere una possibilità con la Logan. Ma Deacon sembrerà irremovibile e affermerà che ormai ha voltato pagina.

Anticipazioni Beautiful, Hope titubante

La figlia di Brooke non potrà fare a meno di chiedersi se nella vita di suo padre ci sia un’altra donna. Ma a lasciare perplessa la giovane sarà anche il comportamento di Taylor. Quali saranno i motivi per cui la dottoressa Hayes continuerà a incoraggiare Brooke ad aprire il suo cuore a un altro uomo? Sarà davvero l’amicizia che ormai sembrerà legarle, o piuttosto Taylor cercherà di avere così l’esclusiva su Ridge?

Nel frattempo la Logan e Hollis trascorreranno qualche ora insieme e si conosceranno meglio.

Spoiler Beautiful: Sheila inganna Bill

Il messaggio di Deacon a Sheila finirà per innervosirla, e Bill non potrà fare a meno di notare il suo cambiamento di umore. La Carter cercherà allora di giustificarsi dicendogli che sente molto la mancamza del figlio Finn e del nipote Hayes.

La donna si scuserà con Bill per essere stata distante negli ultimi tempi, e in cuor suo sarà grata che lui non possa leggerle nel pensiero. Lo Spencer scoprirebbe così che lei sta pensando a Deacon!

Nel frattempo Steffy e Finn saranno preoccupati per il rilascio di Sheila, e cercheranno il modo per farla tornare dietro le sbarre. Poco dopo il medico riceverà un consiglio materno da Li, e lui la rassicurerà affermando che Sheila tornerà presto in carcere e che non potrà mai avere con lui e Hayes una relazione familiare.

Bill però sembrerà impegnato a fare in modo che tutto questo accada, e cercherà di far riconciliare Sheila con il filgio e il nipote.

Beautiful, cos’altro accade?

Sheila andrà a trovare Deacon a Il Giardino. Lui la inviterà a partecipare all’imminente inaugurazione del locale, ma lei rifiuterà. La Carter si giustificherà affermando che per lei sarebbe troppo rischioso, ma Deacon sarà convinto che lei stia in realtà combattendo con i suoi sentimenti per lui per proteggere la sua libertà.

Sheila ribadirà che non parteciperà all’inaugurazione de Il Giardino.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.