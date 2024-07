Puntate ricche di suspence ci attendono nei prossimi episodi di Beautiful. Le anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante. Al centro dei riflettori ci saranno Bill Spencer, Sheila Carter e Ridge Forrester. I due uomini porteranno avanti il loro piano per incastrare Sheila, e la perfida rossa finirà per cadere in trappola.

Anticipazioni Beautiful: Bill e Ridge alleati contro Sheila

Già nelle scorse puntate abbiamo avuto modo di scoprire che l’improvviso interesse di Bill per Sheila aveva un secondo fine. Mentre tutte le persone a lui care – compresi i figli Liam e Wyatt – si chiedevano se l’uomo potesse essere improvvisamente impazzito, lui aveva ben chiaro nella mente il piano da portare avanti con la complicità di Ridge Forrester.

I due avevano infatti pensato che il solo modo per spingere Sheila a confessare tutti i suoi crimini fosse quello di fare in modo che lei potesse fidarsi ciecamente di Bill. Lo Spencer era stato più volte sul punto di cedere, dichiarando che quell’incarico era al di sopra delle proprie forze e che avere a che fare con la perfida rossa lo aveva portato oltre il limite della sopportazione. Ridge però lo aveva sempre spronato a non arrendersi, sicuro che i risultati sarebbero presto arrivati.

Spoiler Beautiful: colpo di scena, Bill chiede la mano di Sheila

Lo Spencer aveva così accettato di andare avanti con questa messinscena, determinato a dare il massimo di sé. L’uomo arriverà addirittura a chiedere la mano di Sheila.

La proposta di matrimonio di Bill farà infuriare Deacon, che apparirà ancor più turbato quando scoprirà che lei gli avrà chiesto del tempo per pensarci. Davvero Sheila intenderà sposare lo Spencer? La gelosia di Deacon non tarderà ad affiorare.

La Carter dirà a Bill “La nostra relazione è troppo bella per essere vera“, e lui avvertirà nelle sue parole tutta l’incredulità della donna. Appena un attimo prima di essere colto da un senso di panico, Bill le risponderà che la sua proposta è seria.

Anticipazioni settimanali Beautiful, Bill osserva la scena da un monitor

L’intera scena verrà osservata sul monitor da Ridge e dall’agente Chen, che aspetteranno nella sala di controllo dell’FBI con trepidazione il momento in cui la rossa farà un passo falso. Sembra proprio che la loro attesa stia per finire. Subito dopo aver accettato la proposta di nozze di Bill, Sheila deciderà infatti che sia giunto il momento per condividere con il futuro sposo anche i suoi segreti.

La donna rivelerà a Bill i suoi precedenti omicidi, poi lo affronterà chiedendogli se la vede in una luce diversa, ora che sa la verità sul suo passato. Lo Spencer la rassicurerà dicendole che i suoi sentimenti non sono cambiati, poi uscirà per una commissione.

Nel frattempo Ridge e l’agente Chen festeggeranno la buona riuscita del piano.

Beautiful, trame al 2 agosto: Hope entusiasta del lavoro di Thomas

Nel frattempo negli uffici della Forrester Hope osserverà entusiasta Thomas, mentre farà indossare a una modella uno degli ultimi modelli da lui creati. La figlia di Brooke si renderà conto che – con il ritorno del giovane – la linea “Hope for the Future” avrà di nuovo grandi possibilità. Intanto però dovrà fare i conti con Liam, che continuerà a mostrarsi contrariato all’idea del riavvicinamento tra Thomas e Hope, e tenere a bada Brooke, che non esiterà a mostrarsi ansiosa per questa nuova situazione.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.