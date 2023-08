Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 26 agosto al 1° settembre 2023 ci svelano che Sheila farà una scoperta sorprendente. Suo figlio Finn è vivo ed è curato in segreto dalla madre adottiva. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful, Finn affidato alle cure di Li

Sheila scopre che Finn non è morto: suo figlio è curato in gran segreto a casa della madre adottiva Li! Ridge e Taylor intanto sono in apprensione per l’evasione della Carter e avvisano tutti che la rossa pericolosa è di nuovo libera.

La coppia cerca di contattare anche Li per avvisarla del pericolo imminente, ma la donna non risponde al telefono. In realtà Li si trova sotto la minaccia di Sheila, che la tiene in pugno. Nel momento in cui la Carter è sul punto di aggredire Li, Finn sembra svegliarsi. La rossa si scusa per aver perso la testa, e Li capisce che in fondo ama moltissimo suo figlio.

Ignari di quanto sta accadendo a casa di Li, Ridge e Taylor si chiedono dove possa nascondersi Sheila.

Beautiful, trame USA: la relazione segreta di Eric

Donna chiede a Hope di non rivelare a nessuno di averla vista baciare Eric. Nel frattempo Quinn e Bridget si preoccupano perché il Forrester senior trascorre troppo tempo al Club. Hope decide di affrontare Eric, e gli chiede quali siano le sue intenzioni con Donna. Più tardi la giovane decide di mettere al corrente il marito Liam della relazione segreta tra il Forrester e Donna.

Quinn nel frattempo si dice convinta che il suo matrimonio con Eric possa ancora funzionare, mentre Carter cerca di dimenticare il suo amore impossibile per la Fuller regalando a Paris l’anello di fidanzamento.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade?

Li e Sheila sono entrambe al capezzale di Finn, che sembra stia facendo grandi progressi. Ma Li ha in mente un piano per chiedere aiuto, e con la scusa di prendere delle medicine esce dalla stanza. Sheila intuisce i propositi della donna e le impedisce di portarli a termine con un gesto estremo. Ridge teme che la perfida rossa possa vendicarsi su Brooke ed è sempre attento alla sua incolumità.

Quinn teme che Carter possa fare una proposta di matrimonio a Paris. In realtà l’avvocato sembra essersi già arreso al proprio destino che lo vuole portare lontano dalla sua amata e ottiene il sì della ragazza.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.