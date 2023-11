Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 25 novembre al 1° dicembre 2023 ci svelano che la “resurrezione” di Sheila potrebbe presto venire alla luce. Deacon infatti è costretto a lasciare la Carter sola in casa per andare al lavoro, e Hope – recandosi a casa del padre per un consiglio – si imbatterà proprio nella perfida rossa. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Sheila si presenta a Hope come Lina

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 25 novembre al 1° dicembre – vedremo Hope intenzionata a recarsi a casa del padre per avere un consiglio sulla situazione particolare che sta vivendo. La giovane – una volta arrivata là – troverà nell’appartamento Sheila, che si farà passare per Lina, la nuova fiamma di Deacon.

Al suo rientro lo Sharpe riuscirà ad allontanare la figlia, che tornata a casa racconterà quanto accaduto a Brooke, Liam e Ridge. L’arrivo della giovane interromperà una discussione tra i tre, riguardante proprio Deacon. Ridge sarà del parere che non sia una buona idea fidarsi di Deacon, e che il suo rapporto con Hope potrebbe diventare un problema.

Beautiful, spoiler al 1° dicembre

Nel frattempo Deacon – a casa sua – intimerà a Sheila di andarsene, e uscire dalla sua vita e da quella di Hope. La Carter però sosterrà di avere la situazione sotto controllo.

Mentre Douglas sarà intento a disegnare con Thomas ed Eric, Hope telefonerà al figlio di Ridge chiedendogli di riportare il bambino. Il Forrester junior la liquiderà con poche parole, dicendole che Douglas ha bisogno di trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia d’origine.

Quando Hope informerà sua madre, Brooke si recherà da Eric per chiedere spiegazioni. Qui troverà Taylor, e le due donne discuteranno animatamente. Quando arriverà Ridge troverà Brooke e Taylor intente ad accusarsi a vicenda dell’accaduto, e – nonostante le esorti a calmarsi per il bene del bambino – Taylor non riuscirà a trattenersi e dirà a Ridge che la vera causa dello scontro è la gelosia che la Logan nutre nei suoi confronti.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.