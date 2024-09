Cosa accadrà in Beautiful nella settimana dal 14 al 20 settembre? Le anticipazioni sulla soap americana rivelano nuovi colpi di scena nella maison di Los Angeles. La prossima settimana riflettori puntati su Thomas, e sul rischio che la costante vicinanza di Hope possa farlo ricadere nella vecchia ossessione. Liam non crederà al suo cambiamento e sarà preoccupato per il futuro della sua famiglia, mentre Steffy inizierà a temere che sia Hope a provare una forte attrazione per suo fratello. Di seguito le ultime news sulle puntate italiane.

Anticipazioni Beautiful: Liam non crede al cambiamento di Thomas

Liam non riesce a dare fiducia a Thomas e dimenticare tutto ciò di cui si è dimostrato capace in passato. Il suo comportamento, che ha causato tanta sofferenza a sua moglie e alla sua famiglia, è bene impresso nella memoria dello Spencer. Lo Spencer decide di parlare dei suoi dubbi con suo fratello Wyatt, che però lo invita a non drammatizzare, continuando a vigilare ma al tempo stesso creando un clima disteso in casa.

Nel frattempo alla Forrester Thomas riceve i complimenti di suo padre. Ridge si congratula con lui per tutti i traguardi superati, e lo rassicura dicendogli che ha di nuovo fiducia in lui.

Hope appare sconvolta dopo il confronto avuto con Steffy, che non le ha nascosto il sospetto che provi un’attrazione per Thomas. La figlia di Brooke cerca di scusarsi con Liam per essere stata troppo presa dal lavoro, e lo rassicura del suo amore per lui con una notte di passione.

Spoiler telenovelas Beautiful fino al 27 settembre: Steffy sospetta che Hope sia attratta da suo fratello Finn cerca di capire cosa possa turbare la moglie, ora che anche la “Hope For the Future” è in ripresa grazie al successo della nuova collezione. In realtà la giovane Forrester è preoccupata per la situazione che si è venuta a creare tra Hope e Thomas, e teme che la costante vicinanza con la Logan induca suo fratello a ricadere nell’antica ossessione e annullare i progressi fatti. Tuttavia Steffy preferisce tenere per sé le sue preoccupazioni e non fa parola con il marito dei suoi sospetti di un’attrazione di Hope per Thomas. D’altronde la figlia di Ridge ha visto con i suoi occhi Hope e Thomas tenersi per mano e guardarsi negli occhi. Nel frattempo, R.J e Thomas si confrontano sulle proprie vite.

Beautiful, trame prossima settimana

Anche Taylor mostra qualche perplessità sulla costante vicinanza del figlio a Hope. La dottoressa Hayes teme che tutti i progressi fatti fino a quel momento possano essere vanificati da una ricaduta. La donna decide di recarsi a trovare il figlio in ufficio, per complimentarsi con lui del successo. Taylor è entusiasta perché le grandi doti di Thomas come stilista sono finalmente maturate in un meritato successo, ma teme che il figlio trascorra troppo tempo al lavoro senza spazi per la vita privata.

Il ragazzo la rassicura affermando che è il momento di approfittare del destino favorevole nella vita professionale, e dedicarsi a Douglas cercando di recuperare il loro rapporto in quella privata.

Beautiful, cos’altro accade?

Carter riceve una telefonata da alcuni clienti della Forrester Creations che si trovano a San Francisco, interessati alla nuova collezione della linea di Hope. Questi vorrebbero incontrare urgentemente sia lei che Thomas in vista di una collaborazione di potenziale grande importanza per l’azienda.

L’incontro viene organizzato. Hope e Thomas raggiungeranno i clienti con il jet privato, poi faranno rientro a Los Angeles in serata. Liam non è entusiasta all’idea, ma deve cedere davanti all’importanza che questo viaggio può avere per il lavoro di Hope.

Steffy fa del suo meglio per rassicurare Liam e ribadisce che non ha nulla di cui preoccuparsi perché è sicura che suo fratello sia cambiato, mentre in cuor suo teme che possa essere Hope a nutrire dei forti sentimenti per Thomas.

L’incontro con i clienti di San Francisco ha un grande successo, e i due si preparano a un rientro trionfale a Los Angeles. Ma proprio mentre stanno per lasciare l’albergo ricevono una telefonata dal pilota della Forrester che li avverte che il volo sta subendo un ritardo per problemi tecnici del jet e che c’è il forte rischio che rimangano bloccati a San Francisco per la notte.

Hope è in preda al panico poiché deve informare Liam che sarà costretta a passare la notte a San Francisco con Thomas. Come la prenderà lo Spencer? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità che riguardano la serie americana.