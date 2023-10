Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 21 al 27 ottobre 2023 ci svelano che ci attendono momenti emozionanti. Thomas vuole togliere la custodia di Douglas a Hope, mentre il detective Sanchez comunica alla famiglia Forrester che Sheila Carter è morta. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful: Thomas vuole la custodia del figlio Douglas

Numerosi colpi di scena ci attendono nella settimana dal 21 al 27 ottobre. Stando a quanto anticipato dagli spoiler infatti assisteremo alle richieste di Thomas, che torna alla carica con Hope chiedendo di nuovo la custodia di Douglas. Il figlio di Ridge ne parla con Taylor e Steffy, che lo incoraggiano ad andare contro Hope per riavere la custodia in quanto padre biologico del bambino.

La notizia sconvolge la figlia di Brooke, che scoppia a piangere all’idea di separarsi dal piccolo, al quale ormai si è profondamente affezionata. Invano sua madre cerca di rassicurarla, dicendole che lei e Ridge faranno il possibile per impedire a Thomas di portarle via Douglas e di trasferirsi insieme al figlio a Villa Forrester.

Beautiful, anticipazioni settimanali al 27 ottobre

Le trame americane rivelano che Ridge decide di confessare a Brooke di essersi scambiato un bacio con Taylor, in preda alla gioia di vedere fialmete la figlia Steffy e Finn riuniti. Poco dopo il detective Sanchez raggiunge Villa Forrester con una importante notizia, e comunica alla famiglia che in base agli ultimi aggiornamenti Sheila – dopo essere riuscita a sfuggire alla cattura dopo lo scontro con Li – è stata presumibilmente sbranata da un orso.

La notizia fa tirare un sospiro di sollievo ai protagonisti della soap americana, che crederanno di aver finalmente scritto la parola “fine” al loro incubo peggiore.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade?

L’unico ad apparire visibilmente scosso dalla notizia della morte di Sheila è Deacon, che si mostra turbato quando a Il Giardino Hope, Brooke e Liam parlano di quanto accaduto alla Carter. Sarà davvero finito l’incubo Sheila?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.