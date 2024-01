Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 20 al 26 gennaio 2024 ci rivelano che Ridge e Thomas riusciranno a scoprire chi ha chiamato i servizi sociali, giunti a villa Forrester per indagare sulle condizione del piccolo Douglas. Scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Ridge affronta Brooke

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 20 al 26 gennaio – vedremo il Forrester intento a scoprire chi ha coinvolto il Servizio Tutela Minori denunciando presunti maltrattamenti ai danni del piccolo Douglas. Intenzionato a scoprire chi sia l’autore della telefonata, Ridge affronta Brooke e le chiede se sia stata lei, ma la donna nega.

Tuttavia la sua dichiarazione non convince troppo Thomas, che invita il padre ad andare a fondo alla cosa.

Anticipazioni Beautiful, la verità viene a galla, è stata Brooke!

Seguendo i consigli del figlio, Ridge decide di rivolgersi a un vecchio amico che opera nei servizi sociali e lo convince a fargli ascoltare la registrazione della telefonata. Davanti al nastro registrato Ridge e Thomas non hanno più alcun dubbio: è stata proprio Brooke a fare quella telefonata!

I due non hanno più dubbi, e sono ormai sicuri che la Logan abbia coinvolto il Servizio Tutela Minori allo scopo di allontanare Douglas dal padre. Mentre Ridge è sconcertato dalla nuova scoperta, suo figlio Thomas lo invita a riflettere sulla sua situazione matrimoniale, suggerendogli di lasciare definitivamente la Logan e dare una nuova chance alla relazione con Taylor.

Beautiful, trame al 26 gennaio 2024: Taylor pronta a lasciare Los Angeles

Proprio mentre Ridge cerca di dare un’altra occasione a Brooke, lasciandole la possibilità di giustificarsi, Taylor medita di lasciare Los Angeles. La dottoressa Hayes – parlando con la figlia Steffy – si dice ancora innamoratissima del Forrester ma di volersi staccare definitivamente da lui. Steffy la invita a non demordere, ricordandole che il matrimonio tra Ridge e Brooke non è mai stato in crisi come ora.

Alla fine però è la stessa Steffy a cedere, e propone alla madre di accompagnarla ad Aspen con la scusa di valutare la villa di Bill.

Beautiful, spoiler al 26 gennaio: cos’altro accade?

Liam discute della telefonata ai servizi sociali con Brooke, ignaro che sia proprio lei l’autrice. La Logan – non sapendo che Ridge ha scoperto la verità – è sempre più preoccupata per la situazione della figlia e invita Hope a stare in guardia da Thomas.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.