Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 2 all’8 marzo 2024 ci rivelano che Thomas non tarderà a mostrare di nuovo i segni di un’ossessione nei confronti di Hope, facendo così preoccupare sia Brooke che Liam. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Thomas fantastica su Hope

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 2 all’8 marzo – vedremo Brooke esprimere a Hope la sua preoccupazione sul fatto che Thomas sia di nuovo ossessionato da lei. In effetti il figlio di Ridge ha ricominciato ad avere fantasie su Hope.

Il Forrester junior inizia a nutrire false aspettative sul suo futuro insieme a Hope, proprio mentre Liam – preoccupato per la piega che sta prendendo la loro relazione – va a trovarla. Lo Spencer si presenta nell’ufficio di Hope con Douglas, dopo aver tentato invano di convincere il bambino a tornare a vivere con loro. Douglas non sembra intenzionato a lasciare la casa di Eric.

Anticipazioni Beautiful, Sheila pronta a consolare Deacon

Sheila cerca di consolare Deacon, dopo che quest’ultimo ha ricevuto l’ennesimo rifiuto da Brooke. Tornando a casa dal lavoro al ristorante lo Sharpe trova Sheila intenta a ultimare i festeggiamenti. La perfida rossa ha organizzato una cenetta a due per festeggiare Halloween.

Nel frattempo Lauren Fenmore ha un incontro d’affari con Eric nel suo ufficio, e i due brindano insieme al fatto che non dovranno più preoccuparsi a causa di Sheila. Le malefatte della Carter – che per anni hanno funestato le loro famiglie – sembrano ormai appartenere al passato.

Beautiful, trame all’8 marzo 2024: un nuovo amore per Katie?

Katie svela alle sorelle Logan che presto potrebbe esserci un nuovo amore nella sua vita, omettendo però di rivelare che l’uomo in questione è Carter.

Si avvicina l’attesissima anteprima della collezione Hope for the Future, e la giovane Logan è impegnata senza sosta a ultimare i modelli.

Steffy riceve in ufficio la visita di Finn.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.