Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 17 al 23 febbraio 2024 ci rivelano che – mentre Ridge Forrester e Taylor torneranno a vivere insieme – Sharpe si preparerà a fare la sua proposta di nozze a Brooke. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Ridge va a vivere con Taylor

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 17 al 23 febbraio – vedremo Ridge e Taylor rientrare a Los Angeles.

Ridge avrà nuovamente un confronto con Brooke, durante il quale però non le svelerà i motivi per cui se n’è andato. Se da un lato la Logan cercherà di capire il motivo per il quale lui l’ha lasciata, dall’altro lui non sarà disposto a darle spiegazioni.

Dopo aver discusso con Brooke, Ridge tornerà da Taylor. La donna avrà in serbo una sorpresa per lo stilista, e gli rivelerà di avere ricomprato da Wyatt la loro vecchia casa sulla spiaggia. Sarà proprio lì che lo stilista e la dottoressa andranno a vivere insieme.

Anticipazioni Beautiful, Brooke contesa tra Bill e Deacon

Nel frattempo Bill Spencer, parlando con il figlio Liam, si dirà convinto di poter riconquistare Brooke, tornata libera dopo che Ridge avrà scelto Taylor.

Ma loSpencer non sarà il solo a pensare di poter riconquistare un posto speciale nel cuore della donna. Anche Deacon infatti cercherà di riavvicinarsi alla madre di sua figlia, dopo che la stessa Hope gli avrà raccontato quanto accaduto con il Forrester.

Sarà proprio lo Sharpe a precedere Bill, giungendo a casa di Brooke e lasciandola senza parole con una inaspettata proposta di nozze.

Beautiful, trame al 23 febbraio 2024: Brooke rifiuta entrambi

La Logan declinerà con garbo la proposta di Deacon, dicendogli che intende ancora lottare per riconquistare Ridge. Nel frattempo Liam confiderà a Bill di essere preoccupato per la vicinanza tra Thomas e Hope. Il padre lo esorterà a stare in guardia.

Anche Brooke cercherà di proteggere la figlia, e sarà sempre più convinta che il figlio di Ridge la stia ancora manipolando.

Beautiful, cos’altro accade?

Thomas in effetti sembrerà ancora ossessionato dalla giovane Logan, tanto che inizierà a flirtare con lei sul lavoro. Liam intanto si recherà a far visita a Douglas alla villa, e cercherà di convincerlo a tornare allo chalet con lui, Hope e Beth.

Problemi sentimentali anche per Carter. Shauna cercherà di consolare l’avvocato – ancora innamorato di Quinn – a rassegnarsi alla fine della loro relazione, ma lui sembrerà inconsolabile. Ad aiutarlo potrebbe essere Katie.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.