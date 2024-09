Cosa accadrà in Beautiful nella settimana dal 14 al 20 settembre? Le anticipazioni sulla soap americana rivelano nuovi colpi di scena nella maison di Los Angeles. La prossima settimana riflettori puntati su Carter, che inizierà a temere la rottura con Katie. Il giovane non potrà fare a meno di notare l’interesse di Bill per lei, e si chiederà se Katie ricambi i sentimenti dello Spencer. Di seguito le ultime news sulle puntate italiane.

Anticipazioni Beautiful: Carter preoccupato

Liam e Wyatt – vedendo Bill infelice – offriranno al padre il loro sostegno riguardo al pranzo con Katie. Lo Spencer senior sarà determinato a riconciliarsi con lei, forte dell’eroismo dimostrato nell’operazione che ha portato alla cattura di Sheila e del profondo senso di famiglia della donna.

Nel frattempo Carter chiederà a Katie se lei ricambia i sentimenti di Bill. La Logan – dopo aver discusso le complicazioni e i sentimenti che nutre per il padre di suo figlio – confesserà a Carter il suo amore e i due si baceranno.

Spoiler telenovelas Beautiful fino al 20 settembre: Steffy si confida con Finn, Jack abbandona Sheila

Steffy racconterà a Finn i particolari della visita in carcere a Sheila. I due – ignari dei nuovi piani della Carter per uscire di prigione – ricorderanno tutto il dolore che la madre naturale del mdico avrà causato a loro e ai Forrester in generale.

Intanto Sheila chiederà aiuto a Jack per uscire di prigione, ma lui le dirà chiaramente che non la aiuterà e le confesserà di aver accettato la visita solo per dirle di lasciarlo in pace. Dopo il “tradimento” di Bill, Jack sarà però la sola persona sulla quale la perfida rossa potrà contare, e lei spererà che ci ripensi e decida di riprendere la loro relazione.

Beautiful, trame fino al 20 settembre

Al Giardino ci saranno grosse novità. Lo chef Daniele si congratulerà con Deacon per il suo successo, e gli rivelerà il segreto per una pizza perfetta.

Il misterioso conte Bouche farà il suo ingresso come maestro sommelier e prometterà di trasformare il ristorante di Deacon.

Beautiful, cos’altro accade?

Hope e Thomas lavoreranno fianco a fianco, e la figlia di Brooke non potrà ignorare le sensazioni che le arrivano dalla vicinanza del giovane Forrester. Nel frattempo Ridge suggerirà a RJ di unirsi all’azienda di famiglia. I due discuteranno di design, mentre Steffy affronterà Hope chiedendole quali siano i suoi sentimenti per Thomas.

Cosa le risponderà? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità che riguardano la serie americana.