Cosa accadrà in Beautiful nella settimana dal 10 al 16 agosto? Le anticipazioni sulla soap americana rivelano che si aprirà una nuova crisi tra Hope e Liam. Lo Spencer – dopo aver sorpreso la compagna in posizione ambigua con Thomas – andrà su tutte le furie. Invano Hope cercherà di giustificarsi, spiegando che si sarà trattato solo di un incidente.

Anticipazioni Beautiful: Hope finisce tra le braccia di Thomas

Liam si troverà davanti una scena che non avrebbe mai voluto vedere nelle prossime puntate Beautiful. Il giovane Spencer troverà la compagna Hope tra le braccia di Thomas e si infurierà.

Tutto avrà inizio quando il Forrester junior raggiungerà la figlia di Brooke in ufficio per mostrarle un abito da provare. La donna andrà dietro la tenda per cambiarsi, poi – mentre poserà per lo stilista – inciamperà e cadrà dalla pedana, andando a finire proprio tra tra le braccia di Thomas. In quel momento Liam entrerà in ufficio, trovando sua moglie in una posizione ambigua con il rivale.

Invano lei cercherà di spiegargli che si sarà trattato di un incidente. Lui non le crederà e si mostrerà furioso.

Beautiful, spoiler al 16 agosto: Finn si prende cura di Sheila

Sheila sarà arrestata e condotta in prigione. La donna – dopo aver tentato la fuga – sarà colta da infarto. Sarà Finn a prendersi cura di lei e a salvarle la vita. Subito dopo il giovane medico confermerà che il malore di Sheila era autentico, per poi proseguire invitando la madre biologica a non farsi illusioni: lui avrà fatto solo il suo dovere di medico, e non avrà affatto intenzione di riprendere i rapporti con lei.

Sheila dovrà così rassegnarsi a tornare in prigione, proprio mentre Bill sarà pronto a ricevere il titolo di “eroe”.

Beautiful, cos’altro accade?

Ridge e Bill potranno finalmente tornare alla vita di tutti i giorni, dopo la delicata “operazione Sheila” condotta in collaborazione con gli agenti dell’FBI. Il Forrester difenderà Bill davanti alla sua famiglia, affermando che solo grazie a lui – che avrà finto per mesi di amare Sheila – l’FBI sarà riuscita a incastrarla. Per il Forrester arriverà anche il momento di ritrovare Brooke e Taylor, che gli ribadiranno di avere stretto un profondo legame di amicizia e di non essere più disposte a permettere a un uomo di dividerle.

Poi dovrà affrontare il figlio Thomas, da poco tornato come stilista alla “Hope for the future“. Il ragazzo si scuserà con il padre per tutti gli errori commessi in passato, e affermerà di essere cambiato. Sarà davvero così? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità che riguardano la soap americana.