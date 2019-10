Le anticipazioni di Beautiful garantiscono scene ad alta tensione emotiva. Liam svelerà a Hope che è stata Taylor a sparare a Bill. La giovane Logan lo rivelerà a Brooke che deciderà di affrontare la sua eterna rivale. A Los Angeles arriverà il dottor Reese Buckingham, il padre di Zoe. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre 2019.

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 3 novembre: Hope sconvolta

Liam rivelerà a Hope che è stata Taylor a sparare a Bill. Quest’ultimo andrà a trovare Steffy solo per metterla in guardia sulla Hayes. Ridge, nel frattempo, riceverà la visita di Taylor. La donna scoppierà in lacrime, triste perché Steffy è costretta a crescere da sola la piccola Kelly a causa della Logan.

Steffy riceverà la visita di Brooke, la quale le farà capire di voler proteggere Hope dalle sue possibili incursioni. La giovane Forrester ribadirà che lei e Hope non hanno intenzione di commettere gli stessi errori delle loro madri. Più tardi, la figlia di Ridge riceverà la visita di Liam, il quale le confesserà di aver spifferato il segreto di Taylor e Bill a Hope.

Spoiler Beautiful: arriva Reese

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda fino a domenica 3 novembre, annunciano l’arrivo di Reese. Quest’ultimo si presenterà alla Forrester Creations per informare la figlia Zoe di aver ricevuto un’offerta di lavoro a Catalina. Nel frattempo, Steffy dirà a Liam di averla delusa: non avrebbe mai dovuto spifferare il segreto di Taylor e Bill a Hope. Quest’ultima, rimasta sola con la madre, vuoterà il sacco. Le dirà che ad attentare alla vita del signor Spencer è stata Taylor. La moglie di Ridge stenterà a crederci.

In seguito, Steffy pregherà Hope di non raccontare il segreto di Taylor e Bill a nessuno. La sorellastra, con gli occhi bassi, le dirà che è troppo tardi: lo ha già fatto. Nel frattempo, Brooke raggiungerà Taylor e inizierà a offenderla pesantemente. Le rinfaccerà che ciò che ha fatto con Bill è davvero gravissimo e che merita di marcire in prigione.

Taylor, messa alle strette, le racconterà ciò che è davvero successo quella fatidica notte. Dopo aver ascoltato la sua confessione, la Logan non cambierà idea sul suo conto. Temendo di finire in prigione, Taylor si butterà ai piedi di Brooke e scoppierà a piangere disperatamente mentre la sua storica rivale la guarderà disperata.