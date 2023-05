Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Liam e Hope. La coppia passerà un momento difficile, e la gelosia ossessiva dello Spencer finirà per spingere la moglie tra le braccia dell’eterno rivale. Vediamo insieme cosa accadrà.

Beautiful spoiler USA, Hope e Thomas vicini

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che, mentre nel nostro Paese migliaia di fans della soap trattengono il fiato per la profonda crisi matrimoniale che si è creata tra Brooke e Ridge – con Taylor pronta a “consolare” il Forrester – oltreoceano la trama vede al centro un’altra coppia in crisi. Hope e Liam sembrano infatti non riuscire a trovare serenità, e il comportamento ossessivo dello Spencer potrebbe indurre la figlia di Brooke a prendere una decisione inaspettata.

Dopo ciò che aveva fatto a sua madre, Hope aveva allontanato Thomas, ma ben presto la ragazza avrà di nuovo bisogno dello stilista per salvare la sua collezione Hope for Future. La Logan tornerà così a lavorare fianco a fianco con il fratellastro, e la cosa non piacerà affatto a Liam – che mostrerà una gelosia soffocante – e a Steffy, che non tarderà ad aggredire la giovane invitandola a non illudere il fratello e non fare del male a Liam.

Anticipazioni americane Beautiful, Steffy invita Hope a non giocare con il fuoco

Steffy e Brooke saranno molto preoccupate per quel “riavvicinamento” tra Hope e Thomas. La figlia di Ridge affronterà Hope invitandola a non giocare con il fuoco, illudendo sia suo fratello che il suo ex. La Logan junior le risponderà affermando che non ha nessuna intenzione di far del male a Liam e alla sua famiglia che ama moltissimo. Per questo si impegnerà a trascorrere più tempo con loro.

Ma le parole di Steffy lasceranno il segno nella giovane Logan, che non potrà fare a meno di riflettere e chiedersi il motivo per cui non riesca a togliersi Thomas dalla testa. Hope cercherà di mantenere fede alla sua promessa, e farà di tutto per stare in compagnia del marito, ma un imprevisto sul lavoro la costringerà a partire con lo stilista per occuparsi della linea Hope for Future.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Liam geloso di Thomas

La cosa non piacerà affatto a Liam e non serviranno a niente neppure le rassicurazioni del Forrester, che non esiterà a tranquillizzarlo sul fatto che non intende fare niente per rovinare il loro matrimonio. Liam tornerà a tormentare la moglie, con le sue insicurezze e le sue continue richieste di chiudere i rapporti con lo stilista.

Sarà proprio questo comportamento ossessivo a stancare Hope, che più volte ribadirà al marito di non volere accanto una persona oppressiva e che la controlli ogni minuto. Ma lo Spencer continuerà a temere che Thomas non sia affatto cambiato e continuerà a tormentare la consorte, ottenendo l’effetto contrario rispetto a quello desiderato.

Hope infatti – stanca di questo atteggiamento e ossessionata dai sensi di colpa – si avvicinerà sempre più a Thomas. Liam riuscirà ad accorgersi in tempo dei suoi errori oppure lascerà che la sua amata si convinca che l’uomo giusto per lei è lo stilista?

Per sapere se lo Spencer saprà fare un passo indietro e recuperare il suo rapporto con Hope, o se sarà proprio Thomas ad avere la meglio nel cuore della Logan, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5 a questo link.