Le anticipazioni di Beautiful annunciano una partenza, un grande ritorno e una morte. Dalle trame delle puntate della popolare soap oltreoceano in onda su Canale 5 da lunedì 9 a domenica 15 marzo, emergono nuovi colpi di scena. Flo deciderà di restare a Los Angeles e Zoe avrà paura che la verità della piccola Beth venga a galla. Nel frattempo, Taylor e Ridge si prepareranno ad accogliere Thomas e il piccolo Douglas. Presto scopriranno il vero motivo del loro ritorno.

Anticipazioni Beautiful, puntate fino al 15 marzo

Bill andrà a trovare Katie con l’intenzione di parlare di Wyatt e Sally. La madre di Will resterà a bocca aperta quando scoprirà che i due giovani innamorati hanno intenzione di far rinascere la Spectra Fashions. Nel frattempo, Steffy e Taylor parleranno delle piccole Kelly e Phoebe e di quanto sono innamorate di loro.

Zoe, dopo aver scoperto che Flo ha deciso di vivere a Los Angeles, sarà sempre più terrorizzata all’idea che Hope scopra la verità su Beth. Se la verità verrà a galla, Zoe, Flo e Reese finirebbero in prigione. Per evitare tutto questo, il dottor Buckingham capirà di dover agire subito.

Steffy informerà Liam e Hope che presto partirà in Europa con le bambine. La sua assenza potrebbe in qualche modo aiutare i coniugi Spencer a risolvere i loro problemi di coppia. Tuttavia, Hope e Taylor non saranno d’accordo con la decisione della figlia di Ridge.

Spoiler Beautiful: un clamoroso ritorno

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate italiane che andranno in onda fino al 15 marzo, annunciano il ritorno di Thomas e di suo figlio Douglas. Entrambi torneranno da New York con un lutto nel cuore: la morte di Caroline, moglie di Thomas e madre di Douglas. Nel frattempo, Katie e Bill si ritroveranno a trascorrere molto tempo insieme.

Taylor chiederà al figlio Thomas di convincere Steffy a non partire per l’Europa e a rimettersi con Liam. Hope trascorrerà molto tempo con il piccolo Douglas. Quando la giovane Logan racconterà della morte di sua figlia Beth, Thomas si commuoverà. Taylor si accorgerà che tra Hope e Thomas c’è un particolare feeling e farà di tutto per spingere il figlio tra le braccia della Logan. Rimasto solo con i genitori, il padre di Douglas rivelerà loro il vero motivo per il quale è tornato a Los Angeles.