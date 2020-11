Le anticipazioni di Beautiful dal 7 al 13 novembre 2020 ci svelano che vedremo Thomas al centro degli avvenimenti. Il figlio di Ridge si mostrerà sempre più ansioso di lasciare l’ospedale per poter tornare alla vita di sempre, supportato dal padre che dimostra di credere alla sua innocenza.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 7 al 13 novembre 2020

Ridge appare sempre più determinato a difendere suo figlio Thomas dalle accuse mosse da Bill, che si reca a trovare il giovane in ospedale per cercare di inchiodarlo alla morte di Emma. Il magnate spera di riuscire anche a recuperare la cronologia degli spostamenti del ragazzo, quei dati che proprio Thomas ha cancellato in fretta dal Gps della propria auto.

La connessione tra Thomas e la morte di Emma viene confermata anche da Flo Fulton a Ridge, quando lui si reca a trovarla in carcere solo per augurarle che possa rimanere a lungo dietro alle sbarre e veder sfiorire tutta la sua bellezza e la sua gioventù giorno dopo giorno. Se Ridge pubblicamente davanti a Bill non esita a dirsi convinto dell’innocenza di Thomas riguardo alla morte di Emma, quando rimane solo nella stanza d’ospedale con il figlio non può fare a meno di esprimere le sue perplessità e gli chiede il motivo per cui, se anche non l’ha uccisa, non ha fatto neppure niente per soccorrerla.

Spoiler Beautiful: il matrimonio tra Brooke e Ridge è in pericolo?

Ridge cerca anche una spiegazione al fatto che sua moglie Brooke si rifiuta di chiedere scusa a Thomas per quanto accaduto: si è davvero trattato di un incidente oppure Brooke ha spinto Thomas volutamente giù dalla scogliera? Ha frainteso i gesti e pensato che Hope fosse in pericolo ed è intervenuta per cercare di salvare la figlia? Anche Donna e Katie si fanno queste domande, oltre a chiedersi se il matrimonio di Brooke e Ridge saprà resistere a questa dura prova.

Sicuramente Ridge è convinto che la moglie abbia agito volutamente e quel suo rifiutarsi di chiedere scusa al ragazzo sembra dare ulteriore conferma ai sospetti del Forrester senior. La situazione potrebbe degenerare e portare ad una rottura insanabile nel loro rapporto.

Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e per sapere quale sarà il futuro di Brooke e Ridge dovremmo attendere ancora qualche giorno.