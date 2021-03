Le anticipazioni di Beautiful dal 6 al 12 marzo 2021 ci svelano che il comportamento di Thomas farà nascere il sospetto che la sua ossessione per Hope non sia affatto cessata, anzi. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 6 al 12 marzo 2021

Liam e Steffy appariranno molto preoccupati dopo un incontro con Zoe e Vinny, quando quest’ultimo rivelerà loro di avere la netta sensazione che il giovane Forrester sia nuovamente ossessionato da Hope.

Eric affronterà Thomas e gli chiederà se sia stato lui a lanciare l’idea della sfida tra le due collezioni. Il figlio di Ridge gli confesserà allora di aver voluto dimostrare a Hope di essere cambiato.

Ma l’idea che sua figlia tornerà a lavorare al fianco di Thomas non piacerà affatto a Brooke, che non esiterà a mettere in guardia Hope sui pericoli che potrebbero celarsi e non le nasconderà la sua convinzione sul fatto che il ragazzo necessiti di un aiuto esterno.

Liam, con la complicità di Zoe, cercherà di smascherare il rivale, mentre la figlia di Brooke sarà impegnata senza successo alla ricerca di un nuovo stilista per la linea “Hope for the Future“. Liam non tarderà a realizzare che il solo modo per riuscire a capire quali siano le reali intenzioni del Forrester junior sia quello di utilizzare Zoe come chiave per poter entrare nella mente del ragazzo. Per questo si mobiliterà per far riassumere la ragazza alla Forrester Creations, in modo tale da permetterle di lavorare vicino a Thomas e controllarlo.

Hope sembrerà indirizzata verso una chiusura netta e senza appelli, mentre Steffy dimostrerà ancora una volta la sua fiducia nelle seconde chance.

Spoiler e anticipazioni italiane Beautiful: tutti stanchi di Thomas

Tutti appariranno stanchi del comportamento di Thomas, ma sua sorella apparirà disposta a credergli ancora una volta pur di poter mantenere la propria serenità. Il matrimonio tra Brooke e Ridge intanto sembrerà avviarsi verso un completo fallimento, anche perché la donna si ritroverà sconsolata davanti all’ennesima richiesta di Ridge di perdonare suo figlio.

Se questa è la sola condizione per salvare il loro matrimonio sembra proprio che non vi siano vie d’uscita. Per sapere se sarà veramente questo l’epilogo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13:40 su Canale 5.