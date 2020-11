Le anticipazioni di Beautiful dal 5 al 11 dicembre 2020 ci svelano che assisteremo ad una serie di circostanze che metteranno in seria crisi il matrimonio tra Brooke e Ridge. Il principale responsabile sarà, ancora una volta Thomas che farà di tutto per allontanare la matrigna da suo padre.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 5 al 11 dicembre 2020

Brooke ha già mostrato in molte occasioni di non riuscire a sopportare il figlio di Ridge ed al culmine dell’ennesimo litigio lo schiaffeggia. Subito dopo però la donna si rende conto che Thomas potrebbe vendicarsi facendo del male alla piccola Beth ed è per questo che Brooke mette in allarme Liam e Hope.

Ma i piani del ragazzo sembrano andare in tutt’altra direzione e quello che più desidera è riuscire ad allontanare la matrigna da suo padre. L’occasione si presenta quando Thomas viene a conoscenza del fatto che Ridge ha trascorso la notte con Shauna, ubriaco, nella camera sopra al bar Bikini. Con uno stratagemma riesce a fare in modo di far sapere a Brooke che Ridge l’ha tradita.

Il suo piano sembra funzionare nel migliore dei modi: Brooke è furibonda con Ridge e i due coniugi continuano a litigare a causa di quella notte che lui ha passato con Shauna.

Poi Thomas offre tutto il suo sostegno alla signora Fulton, dicendosi disposto ad aiutarla se deciderà di far fallire il matrimonio tra suo padre e Brooke. Intanto hauna confessa alla figlia Flo di essere affascinata da Ridge.

Quando il Forrester senior si allontana da Brooke per trascorrere un po’ di tempo con i suoi figli Thomas e Steffy, lei decide di affrontare a viso aperto la rivale e si reca a casa di Shauna.

Spoiler Beautiful: problemi di salute per Katie

Katie dopo aver accusato un malore ed essere stata condotta in ospedale, è stata sottoposta ad accurati esami che hanno rivelato che la sua vita è appesa ad un filo e solo un imminente trapianto di reni potrà salvarla. Ad assistere la minore delle sorelle Logan ci sarà Bill, che apparirà davvero in ansia per le sorti della donna che ama.

Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e per sapere quale sarà il destino di Katie e se il matrimonio tra Brooke e Ridge riuscirà a superare questa crisi occorrerà attendere ancora qualche giorno. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani avremmo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13,40 su Canale 5.