Le anticipazioni di Beautiful, dal 4 al 10 maggio 2020, ci svelano che la verità sullo scambio di culle ai danni di Hope, architettato dal dottor Reese con la complicità di Flo Fulton, potrebbe avere ormai le ore contate. La figlia di Shauna appare sempre più intenzionata a confessare alla cugina l’inganno organizzato dal medico.

Ad impedirle di portare a termine il suo proposito, e confessare a Hope la verità, è però Zoe, la figlia del ginecologo. La ragazza sa bene che se si venisse a sapere che Beth, la neonata che Hope crede morta, è in realtà Phoebe, la bambina adottata da Steffy, la situazione del padre si aggraverebbe. Per questo non esita a cercare di fermare Flo con ogni mezzo, arrivando a gettarla a terra.

Anticipazioni Beautiful: trama puntate dal 4 al 10 maggio 2020

Aver scoperto che Flo è la figlia di Storm Logan, e quindi sua cugina, ha rafforzato ancor di più la fiducia che Hope ripone nella Fulton. Così, mentre Zoe è impegnata a mettere Flo in cattiva luce con i Logan, e tentare di convincere Brooke che la ragazza è in realtà interessata solo al loro patrimonio, Hope cerca invece di persuadere la madre e Ridge ad assumerla alla Forrester Creations.

Ridge inizialmente appare un po’ stupito da questa insolita richiesta, ma dopo un po’ di perplessità accetta.

Donna e Brooke cercano di convincere Katie ad accettare la proposta di matrimonio di Bill, ma quando lei scopre che il suo futuro sposo si vede segretamente con Shauna la prospettiva di raggiungerlo all’altare sembra vacillare pericolosamente.

Ma non è solo la relazione tra Katie e Bill a vacillare. Wyatt, dopo aver sorpreso Sally a parlare di nascosto con Thomas, non esita a mostrarsi geloso. A mettere ancora più in crisi il loro rapporto arriva anche una discussione piuttosto accesa riguardo a Flo Fulton.

Spoiler Beautiful: l’accordo sul segreto di Beth

Per il momento il segreto sullo scambio delle culle sembra destinato a rimanere tale.

Dopo che Shauna e Zoe hanno cercato in ogni modo di impedire a Flo di rivelare alla cugina la verità sulla presunta morte della piccola Beth infatti, le tre donne stringono un patto che le obbliga a mantenere segreto lo scambio delle culle messo in atto alla clinica dal dottor Reese.

Intanto Liam sembra intenzionato a seguire i consigli di Amelia e rimanere a Parigi, accanto a Steffy, alla piccola Kelly e a Phoebe.