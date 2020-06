Le anticipazioni di Beautiful dal 4 al 10 luglio 2020 ci svelano che il piano di Thomas inizia a prendere forma. Dopo che Hope ha firmato le carte per l’annullamento del suo matrimonio con Liam infatti, il figlio di Ridge decide di farle la sua proposta: formare una nuova famiglia con lui ed il piccolo Douglas, che dopo la tragica morte di Caroline è rimasto senza una mamma.

Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 4 al 10 luglio 2020

Anche Thomas è venuto a conoscenza dello scambio di culle architettato dal dottor Reese con la complicità di Flo Fulton, ed ora Xander, Zoe e la stessa Flo temono che lui possa rivelare a sua sorella Steffy e a Hope che Phoebe è in realtà Beth.

In realtà il figlio di Ridge si guarda bene dal rivelare quello che ha appena scoperto, poiché sa benissimo che questa verità potrebbe riportare Hope al fianco di Liam e far crollare così il suo piano.

Intanto però la figlia di Brooke rifiuta la proposta di Thomas, perché nonostante abbia firmato le carte per la separazione da Liam è ancora innamorata del figlio di Bille non è affatto sicura di voler formare una nuova famiglia con Thomas e il piccolo Douglas. Il rifiuto di Hope fa tirare un sospiro di sollievo a Brooke, che non perde occasione ancora una volta per mettere in guardia la figlia sulle intenzioni di Thomas.

Proprio Bill nel frattempo si reca a trovare Steffy e Liam, accompagnato da Katie, e coglie l’occasione per chiedere scusa a suo figlio.

Spoiler Beautiful: Flo rivede la piccola Phoebe

Wyatt e Flo si recano a far visita a Liam e Steffy, con l’intenzione di trascorrere tutti insieme un pomeriggio in spiaggia. In quell’occasione la Fulton ha modo di rivedere la piccola Phoebe. Il segreto sulla vera identità della bimba però sembra avere ormai i giorni contati. Sono sempre di più coloro che conoscono la verità su quanto avvenuto alla clinica del dottor Reese il giorno in cui Hope ha dato alla luce la piccola Beth.

