Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 31 luglio al 6 agosto 2021 ci svelano che la preoccupazione per le condizioni di salute di Steffy può finalmente lasciare il posto a un respiro di sollievo. La giovane Forrester, dopo l’incidente in moto, inizia a migliorare e il dottor Finnegan rassicura Ridge, Brooke, Liam e Bill dicendo loro che ha riportato solo alcune costole fratturate e che presto si riprenderà.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 31 luglio al 6 agosto 2021

Le sue condizioni sembrano davvero migliorare molto velocemente, tanto che Steffy rifiuta anche gli antidolorifici. In realtà sente il dolore, ma vuol convincere tutti di stare meglio di quanto non stia in realtà per poter tornare presto a casa.

Se Steffy si prepara a lasciare l’ospedale, Sally fa invece il suo ingresso in reparto a causa dell’attacco di panico che l’ha assalita mentre discuteva con Wyatt e Flo. Mentre è in reparto ha un confronto con il ragazzo, al quale chiede perdono. Anche la dottoressa Escobar cerca di ottenere il perdono da Flo: sa bene che il suo comportamento potrebbe portarla a difendersi da una denuncia da parte della Fulton.

Hope e Liam sono felici per l’imminente ritorno a casa di Steffy e si preparano ad accoglierla con una grande festa. Dopo le ultime raccomandazioni del dottor Finnegan la figlia di Ridge viene dimessa dall’ospedale.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Katie viene a sapere della menzogna di Sally

Proprio mentre Steffy si prepara a rientrare finalmente a casa, Wyatt e Flo riflettono sul terribile gesto che ha fatto Sally, ingannando tutti sulle sue condizioni di salute solo per poter raggiungere il suo obiettivo. I due informano Katie della menzogna ideata dalla Spencer e la sorella di Brooke si mostra delusa e arrabbiata per essere stata presa in giro così da lei.

Non esita così ad affrontarla, rinfacciandole il fatto che lei la considerava un’amica e non meritava certo di essere ingannata così.

Intanto Brooke appare sempre più determinata a recuperare di nuovo il suo rapporto con Ridge, mentre Wyatt e Flo sembrano finalmente vivere un momento sereno fianco a fianco. Sarà giunto finalmente per loro un periodo felice? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

