Le anticipazioni di Beautiful dal 3 al 9 ottobre 2020 ci svelano che i tentativi di Shauna che cerca in ogni modo di convincere Flo a lasciare la città al più presto si rivelano inutili. Proprio mentre madre e figlia discutono arrivano Brooke e Ridge. La Logan inizia a fare molte domande a Flo e la giovane finisce per cedere e confessare di non essere lei la madre di Phoebe.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 3 al 9 ottobre 2020

Brooke e Ridge stentano a credere che la giovane, d’accordo con il dottor Reese, abbia potuto portare avanti per così tanto tempo le menzogne sulla finta morte della piccola Beth, soprattutto vedendo quanto dolore stava alimentando in Hope e Liam. Ora che la verità è finalmente venuta alla luce i coniugi Forrester sono intenzionati a farle pagare il dolore che ha causato offrendo la sua complicità al ginecologo.

Brooke e Ridge vengono così a sapere tutti i particolari dell‘adozione da Flo, Shauna e Zoe e non esitano ad informare i genitori naturali della piccola di come siano effettivamente andate le cose. Liam e Hope possono così riabbracciare la loro Beth e raccontare a Steffy tutta la verità. Lei, ignara di tutto, si mostra profondamente scioccata e dispiaciuta, ora che Hope vuol riprendersi la sua bambina.

Ancora una volta Liam si trova così in mezzo alle due donne, incapace di decidersi. A toglierlo dall’imbarazzo sarà Steffy che, seppure disperata, sente che lasciare Beth alla madre legittima sia la cosa più giusta da fare.

Spoiler Beautiful: Wyatt torna da Sally

La vicenda dello scambio delle culle finisce per avere ripercussioni negative anche nella sfera sentimentale di Flo. Mentre Brooke, d’accordo con Ridge, medita sul sistema per farle pagare il male che ha fatto, Wyatt dopo la delusione subita nell’apprendere il ruolo di lei in tutta la vicenda, decide di lasciarla per tornare da Sally.

Non è un mistero che Sally sia ancora innamorata di Wyatt, lei stessa lo ha confessato ad Eric. Ma quando lui le chiede di tornare insieme lei gli pone una condizione: accetterà solo se lui le prometterà di condurla nei più rinomati ristoranti e le regalerà vacanze in hotel lussuosi.

Cos’avrà in mente Sally? Vuole forse vendicarsi per essere stata messa da parte per lasciare il posto a Flo? Per saperlo dovremmo attendere ancora una settimana, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove news su The Bold and The Beautiful.

Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming trasmesse ogni giorno alle ore 13,40 su Canale 5.