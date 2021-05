Le anticipazioni di Beautiful dal 29 maggio al 4 giugno 2021 ci svelano che Hope viene a sapere che Liam non l’ha tradita. Ma la cosa sconcertante è che a darle questa notizia è nientemeno che Steffy. Ma vediamo nel dettaglio cosa succede.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 29 maggio al 4 giugno 2021

Hope può tirare un sospiro di sollievo: Liam non l’ha mai tradita con Steffy. La notizia arriva proprio dalla sua rivale, che pur amando lo Spencer non è disposta a tornare con lui ponendo le basi del loro futuro su una messinscena ideata dal fratello Thomas. La storia del bacio tra i due, al quale ha assistito la figlia di Brooke, era stato abilmente programmato da Thomas, che aveva fatto in modo che Hope potesse sorprendere i due in atteggiamento intimo.

Una volta chiarito l‘inganno inscenato da Thomas Hope accetta la proposta di matrimonio di Liam. Proprio nel momento in cui la giovane si dice felice di dividere la sua vita con lo Spencer, sua madre Brooke è insieme a Bill. Dopo aver ascoltato i motivi che la portano a nutrire scetticismo sul matrimonio tra Thomas e Zoe, il magnate promette a Brooke di proteggerla. Il momento di tenerezza tra i due culmina con un bacio, del quale la donna si pente subito.

Flo e Shauna parlano dell’interesse di quest’ultima per Ridge, poco prima che lo stesso Forrester, parlando con la donna, le confidi di non riuscire a comprendere Brooke. Ridge non condivide l’idea della moglie che ritiene Thomas capace di spingersi a un passo dall’altare con Zoe, pur di portare a termine i suoi piani e riavere invece Hope.

I timori della donna si rivelano più che fondati, tanto che mentre Ridge, Quinn e Eric la sera prima del matrimonio non vedono l’ora di accogliere Zoe in famiglia, il Forrester junior parlando con suo figlio gli svela che solo se quest’ultimo riuscirà a convincere Hope a sposarlo potrà impedire che Zoe diventi la sua nuova mamma. Il cinico piano di Thomas sembra passare inosservato agli occhi di Zoe, che non riesce a vedere la verità neppure quando Brooke prova ad aprirgli gli occhi.

Trame Beautiful anticipazioni italiane: Thomas fa affidamento su Douglas

Il coinvolgimento di Douglas nei piani di Thomas provoca anche la reazione indignata di Vinny che sembra aver capito tutto. L’amico del Forrester junior infatti trova assurda l’idea di approfittarsi del figlio innocente per portare a termine i suoi intenti, ma Thomas appare irremovibile: solo Douglas può convincere Hope a fermare le nozze.

Hope, Liam e Steffy intanto hanno capito quale sia il vero scopo del matrimonio di Thomas e sembrano intenzionati a fermarlo e smascherarlo davanti a tutti.

Cosa avranno in mente i tre? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate i video Beautiful Mediaset delle puntate.