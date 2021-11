Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 27 novembre al 3 dicembre 2021 ci svelano che assisteremo alla dichiarazione d’amore tra Steffy e Finn. Subito dopo arriverà Liam, che si mostrerà felice per questa nuova relazione. Vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 27 novembre al 3 dicembre 2021

Sapevamo che sarebbe accaduto: il dottor Finnegan e Steffy hanno finalmente messo in luce i loro sentimenti. Subito dopo essersi dichiarati il loro reciproco amore i due vengono interrotti dall’arrivo di Liam. Stavolta però il giovane Spencer non ha cattive intenzioni, anzi… Giunto fin lì per scusarsi del suo comportamento in passato, si mostra ben felice nel sapere che la sua ex ha finalmente trovato un nuovo amore.

Questo improvviso cambio di rotta di Liam finisce per meravigliare sia Hope che Thomas e i due si trovano a discuterne insieme. In particolare la Logan si mostra stupita del cambiamento repentino del compagno, che ora trascorre molto tempo con lei e con Beth.

Hope sembra notare un cambiamento anche nel comportamento di Thomas, tanto che inizia a pensare che loro due potrebbero tornare a lavorare insieme. Brooke però la pensa diversamente e vede ancora nel figlio di Ridge un pericolo reale per la figlia. Le intuizioni di Brooke sembrano fondate, visto che Thomas continua ad avere delle allucinazioni e a parlare con il manichino che raffigura la giovane Logan.

Nel frattempo un’altra love story occupa un posto importante nella scena: quella tra Zende e Zoe. Il giovane corteggia la figlia del dottor Reese, mentre Carter subisce un vero e proprio interrogatorio da parte di Charlie. Zoe e Carter cenano insieme nella casa di lui. La ragazza passa con lui la notte e, al mattino, Carter insiste perché lei si trasferisca a casa sua. Ma Zoe vuole ancora pensarci un po’ e prende tempo.

Julius, sebbene amareggiato per la fine della storia tra sua figlia e Zende, mostra stima e affetto verso il ragazzo, spingendolo ad andare avanti con la sua vita. Il giovane è però profondamente dispiaciuto per l’occasione persa con Zoe. Il messaggio con il quale le chiedeva di non affrettare le cose con Carter non è mai stato consegnato e Zoe sembra ormai aver fatto la sua scelta.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: la situazione di Brooke

Brooke, mentre è intenta a proteggere la figlia che rischia di prendere una decisione avventata a causa di un’impressione sbagliata sul comportamento del “nuovo Thomas”, deve anche gestire la sua relazione con Ridge. Il complotto escogitato da Quinn e Shauna ai suoi danni rischia infatti di procurare un effetto valanga sulla sua vita. Anche Flo sembra incredula davanti a quello che sua madre ha potuto fare ai danni della Logan e ne discute con Wyatt.

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

