Le anticipazioni di Beautiful dal 27 giugno al 3 luglio 2020 ci svelano che la verità sulla piccola Beth e sullo scambio delle culle ideato dal dottor Reese con la complicità di Flo sembrano avere davvero le ore contate. Sono sempre più numerosi infatti i protagonisti della celebre soap americana che ormai sono a conoscenza del fatto che Beth è viva e che si tratta in realtà di Phoebe, la bambina adottata da Steffy.

Il dolore che ha colpito Liam e Hope quando sono venuti a sapere che la loro bambina era nata morta nella clinica del ginecologo, sembra però aver instaurato una profonda frattura nel loro rapporto, che li ha condotti a firmare i documenti per l’annullamento del matrimonio, nonostante i due siano ancora chiaramente innamorati una dell’altro. Neppure Xander, piombato in casa di Hope, riesce a far cambiare idea alla coppia.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 27 giugno al 3 luglio 2020

Xander, dopo aver spiegato a Zoe come è venuto a conoscenza della verità sulla piccola Beth, sembra intenzionato a rivelare a tutti come si sono svolti i fatti. La figlia del dottor Reese lo prega di non farlo. La ragazza teme infatti che l’atroce imbroglio possa avere gravi ripercussioni sul ginecologo.

Anche Flo è stata più volte tentata di rivelare alla cugina Hope la verità. Thomas, accortosi che la giovane Fulton nasconde qualcosa, insiste per scoprire quale sia il segreto che si tiene dentro e viene così a sapere che Beth in realtà è viva. Dopo aver parlato a lungo con Thomas, Flo si sente più serena. La ragazza infatti pensa che il giovane non tarderà ad informare sua sorella Steffy sull’accaduto.

Spoiler Beautiful: Zoe non è d’accordo con Flo

Più volte abbiamo visto Flo Fulton sul punto di cedere e rivelare alla cugina che la figlia che lei crede morta è in realtà Phoebe, la bimba che Steffy ha adottato per dare una sorellina a Kelly.

Ogni volta che Flo sembrava sul punto di cedere però Zoe le intimava di non farlo, ed anche stavolta dopo che la Fulton ha rivelato a Thomas la verità su Beth, la figlia del ginecologo spera che il ragazzo decida di mantenere il loro segreto.

Le nostre news sulla celebre soap americana per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per saperne di più su questa vicenda che sta tenendo milioni di telespettatori con il fiato sospeso. L’appuntamento cari lettori è per la prossima settimana con nuove anticipazioni di Beautiful. Intanto qui potrete rivedere la replica streaming delle puntate trasmesse ogni giorno, dal lunedì al sabato, alle ore 13,45 su Canale 5.