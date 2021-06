Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 26 giugno al 2 luglio 2021 ci svelano che Quinn non esita a mostrare a tutti il bacio tra Brooke e Bill, sebbene Shauna dopo aver ripreso i due in atteggiamento intimo, si dimostri contraria a renderlo pubblico Ridge per non amareggiare Ridge.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 26 giugno al 2 luglio 2021

Inevitabilmente la scena a cui assiste lascia il Forrester senior senza parole e, tornato a casa amareggiato, viene invitato da Quinn a raggiungere Shauna. Quinn sembra aver vinto su tutti i fronti, poiché anche Katie decide di prendere le distanze da Bill. Mentre Quinn convince Ridge a correre da Shauna, ormai in partenza per Las Vegas, Bill implora Katie di perdonarlo e di non prendere decisioni avventate sul loro matrimonio.

Shauna non sa che il video che lei stessa ha girato è diventato ormai pubblico, tuttavia quando Ridge le chiede di restare lei non ha dubbi: lascerà Los Angeles. A quel punto il Forrester decide di partire con lei. Quinn si reca così da Brooke per informarla che stavolta il suo matrimonio è proprio finito: Ridge troverà in Shauna una donna seria che lo ama davvero. Ma la Fulton non è così convinta che la storia tra Ridge e Brooke sia davvero finita.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Sally e Wyatt, Flo rischia troppo?

Mentre Shauna è alle prese con l’incertezza riguardo ai veri sentimenti di Ridge e teme che non abbia ancora smesso di amare Brooke, sua figlia parla con Zoe della decisione che hanno preso, lei e Wyatt, di rendere meno amari gli ultimi giorni di Sally.

La figlia del dottor Reese appare perplessa e teme che l’amica stia rischiando davvero troppo lasciando Wyatt al fianco di Sally. Quest’ultima nel frattempo riceve una visita della dottoressa Escobar che vorrebbe mettere fine all’inganno. Zoe parla anche con Steffy delle sue perplessità: teme che il trasferimento di Sally da Wyatt possa compromettere la sua relazione con Flo. In effetti Sally sembra portare avanti il suo piano con estrema lucidità e parlando con il giovane si dice pronta a farsi curare se torneranno insieme.

I timori di Zoe sono fondati? Come reagirà Wyatt davanti a quella richiesta? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate i anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.