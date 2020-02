Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda su Canale 5 nella prossima settimana dal 24 febbraio all’1 marzo 2020 sono a dir poco scoppiettanti. Justin e Wyatt spereranno in un ritorno di fiamma tra Katie e Will. Steffy rivelerà al nonno Eric le intenzioni di Hope, mentre Reese racconterà tutta la verità a Zoe.

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 1° marzo 2020

Il patriarca dei Forrester deciderà di andare a Malibù per trascorrere un po’ di tempo con Steffy e le piccole Kelly e Phoebe. La figlia di Ridge racconterà al nonno che Hope vorrebbe che Liam si rimettesse con lei per il bene delle bambine. Nel frattempo, Wyatt ricorderà a Katie che nella vita del piccolo Will c’è di nuovo il padre Bill. Inoltre, il compagno di Sally spererà in un ritorno di fiamma tra Bill e Katie.

Durante una chiacchierata, Justin si rende conto che Bill ha la testa tra le nuvole e gli chiederà spiegazioni. Il magnate gli confiderà il suo più grande sogno: ricostruire il rapporto con i figli Liam e Wyatt. L’avvocato dello Spencer lo punzecchierà e gli consiglierà di riconquistare il cuore di Katie. Il magnate prenderà in mano una foto che ritrae Katie e Will e inizierà a pensare ciò che Justin gli ha detto. Katie è davvero la donna della sua vita?

Spoiler Beautiful: Zoe delusa

Le anticipazioni di Beautiful in programma fino al 1° marzo, si concentrano sul misterioso scambio di culle. Zoe chiederà a Flo più dettagli sull’adozione della piccola Phoebe, ma la signorina Fulton sarà muta come un pesce. Toccherà a Reese rivelare alla figlia come sono andate realmente le cose.

Quando il dottor Buckingham rincaserà, Zoe partirà subito all’attacco. Messo alle strette, il padre rivelerà alla modella che aveva bisogno di soldi per saldare in breve tempo un grosso debito. Inoltre, le racconterà di aver inscenato lo scambio di culle perché il malfattore minacciava di ucciderla. Zoe, ovviamente, non approverà il gesto del padre.