Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 nella prossima settimana da lunedì 17 a domenica 23 febbraio 2020 annunciano grandi svolte nella famiglia Spencer. Wyatt chiederà al padre di accogliere Sally nella sua azienda e di riaprire la Spectra Fashions. Il magnate esaudirà il suo desiderio? Hope sarà sempre più distrutta per la perdita della piccola Beth e Brooke chiederà aiuto a Steffy.

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 23 febbraio 2020

Dopo aver scoperto che la piccola Phoebe è in realtà Beth, Zoe e Xander si recheranno a casa di Steffy per dirglielo. Quando si ritroveranno a faccia a faccia con la figlia di Ridge, la modella non avrà il coraggio di raccontare tutta la verità. Hope inizierà ad avere dei ripensamenti sul suo rapporto con Liam. La giovane Logan confiderà a sua madre di star pensando di firmare le carte dell’annullamento per lasciare il compagno libero di vivere con Steffy e le piccole Kelly e Phoebe.

Reese avrà timore che la verità sulla piccola Beth possa venire a galla, ma la figlia Zoe prometterà di non dirlo a nessuno. Il dottor Buckingham tirerà un sospiro di sollievo, la sua carriera non sarà più in pericolo! Il cambiamento del boss dell’azienda Spencer Pubblication lascerà a bocca aperta tutti i membri della sua famiglia.

Spoiler Beautiful: Brooke chiede aiuto a Steffy

Le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful in programma fino al 23 febbraio annunciano grandi novità all’interno della famiglia Spencer. Wyatt si mostrerà molto felice all’idea di tornare a lavorare per la Spencer Pubblication. Il figlio di Bill deciderà di coinvolgere anche la fidanzata Sally, la quale sognerà a occhi aperti la rinascita della Spectra.

Hope continuerà a vedere sua figlia Beth in Phoebe e questa faccenda la manderà in crisi. Allo chalet, Liam troverà la moglie in uno stato pietoso. Nel frattempo, Wyatt tenterà di convincere il padre a riaprire la Spectra Fashions. Il magnate accoglierà con molto piacere la richiesta del fratello di Liam. Brooke, non sopportando di vedere Hope crogiolarsi nel dolore della perdita della piccola Beth, chiederà aiuto a Steffy.